Bárbara Rey, serena y removida por la boda de Ángel Cristo Jr. En 'Supervivientes'

Esta noche, el hijo del domador y la vedette, da un paso más en su relación con Ana Herminia. Y no lo hace de cualquier manera, sino que dirá el 'sí, quiero' en una de las playas de Honduras mientras continúa su concurso en el reality, todo ello, televisado en directo durante la emisión de 'Supervivientes: conexión Honduras'. Alexia Rivas ha sido la encargada de transmitir en plató lo que opina Bárbara Rey de todo esto. La joven aseguraba que, tras hablar con ella, la ha visto "serena" pero le ha admitido que es un tema que le remueve. A pesar de tener sus roces, le ha transmitido sus deseos hacia su hijo, deseándole lo mejor para él y su futura esposa, además de querer que le vaya bien en su matrimonio y consigan una unión duradera. También dedicaba unas palabras a Ana Herminia: "También me recalca que ella siempre ha cuidado mucho a Ana. "Este verano estuvieron en su casa, tanto Ana, como la hija de Ana, como la mascota que tienen, Ángel, y que ella se volcó absolutamente en ellos". Defendía que pasaron un buen verano, llevándose "fenomenal" y asegurando que "ella siempre fue muy cariñosa con él porque todo lo que era importante para su hijo también era importante para ella". Al preguntarle a Alexia si cree que se podría dar una reconciliación entre madre e hijo, respondía que Bárbara Rey sigue muy dolida y, en su opinión, en caso de darse, no sería delante de las cámaras. Aprovechaba para levantar dudas sobre Ana Herminia: "Creo que de alguna manera, aunque no lo quiera decir porque tiene como que respetar de alguna manera la decisión de su hijo, creo que en el fondo no le gusta".