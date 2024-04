A.Saudí tilda de "inaceptable" que siga debate de cuántos camiones de ayuda entran a Gaza

Riad, 28 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, tildó este domingo de "inaceptable" y de "no razonable" que se continúe con el debate "interminable" sobre si entran o no suficientes camiones de ayuda humanitaria en Gaza, ya que los mecanismos internacionales de seguridad "no han funcionado".

"Una de las frustraciones que tenemos es que los mecanismos internacionales de seguridad no han funcionado ni siquiera en algo tan básico como el acceso humanitario" a Gaza tras seis meses de guerra, aseguró el saudí en la reunión especial del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), que arrancó hoy en Riad.

Señaló que se continúa con "un debate interminable sobre si entran o no suficientes camiones en Gaza", una situación "completamente no razonable e inaceptable", dado que la situación en el enclave es "terrible" y "potencialmente puede convertirse en peor" si se lleva a cabo la invasión de Israel contra la localidad palestina de Rafah, en el extremo sur del enclave y que linda con Egipto.

En este sentido, el ministro hizo referencia velada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al veto de sus resoluciones, mayormente por Estados Unidos, hasta que finalmente se aprobó una el mes pasado después de que Washington se abstuviera.

El ministro saudí insistió en que desde la región de Oriente Medio no sólo están centrados en resolver esta crisis, sino también en solucionar "el gran problema", que puede ser resuelto si hay un compromiso para una solución de dos estados, lo que sería un "camino irreversible" para la creación del estado palestino.

La cuestión es no tener que "volver a la misma situación" en dos o tres años, indicó el ministro, que añadió que todas las promesas que se están ofreciendo desde la comunidad internacional y los países de la región tienen que "traducirse en realidad".

Por ello, señaló que están en el interés de "todo el mundo" en la región, tanto de los "palestinos como los israelíes", de encontrar un "camino que resuelva esto de una vez por todas". EFE

sa-ijm/rsm/pddp