António Costa es el favorito para las elecciones presidenciales de 2026 en Portugal

El ex primer ministro luso António Costa es el favorito para las elecciones presidenciales de Portugal previstas para 2026 con un 14,7 por ciento de intención de voto, según una encuesta. El estudio de Intercampus publicado por 'Correio da Manhã' y 'Jornal de Negócios' enfrenta a Costa con otros posibles candidatos, como el actual secretario general de la ONU, António Guterres. Este dato supone un incremento notable con respecto a la encuesta de septiembre de 2023, cuando Costa obtuvo un 8,8 por ciento de apoyo. En ese momento no había estallado la Operación Influencer y la posterior dimisión de Costa por acusaciones que más tarde fueron archivadas. Sin embargo, el propio Costa había cerrado la puerta al Palacio de Belem. "Esas funciones presidenciales no van con mi estilo. Comentar lo que hacen otros, opinar sobre lo que deben hacer otros no es mi estilo ni mi forma de estar en la vida política", dijo en marzo. "Pueden estar tranquilos: de aquí a dos años nadie va a tener que molestarse en votarme", añadió. En segundo lugar aparece otro socialista, António Guterres, con un 13,6 por ciento de respaldo; seguido del exdirigente conservador Pedro Passos Coelho (12,5 por ciento). Más atrás quedan el almirante Henrique Gouveia e Melo, jefe del Estado Mayor de la Armada (8,4 por ciento) y el presidente del partido ultraderechista Chega, André Ventura (7,7 por ciento). El sexto puesto es para la excoordinadora general del Bloque de Izquierda, Catarina Martins (5,9 por ciento). El estudio se realizó entre el 18 y el 23 de abril con 605 entrevistas a mayores de 18 años censadas y residentes enl Portugal. El margen de error es de más menos 4 puntos y la confianza es del 95 por ciento. La tasa de respuesta fue del 63,1 por ciento.