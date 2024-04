André Villas-Boas, nuevo presidente del Oporto

El exentrenador portugués André Villas-Boas ha sido elegido nuevo presidente del Oporto hasta 2028, después de que su lista en las elecciones para la Junta Directiva del club superase a la del hasta ahora máximo mandatario de la entidad, Jorge Nuno Pinto da Costa, que dejará el cargo después de ejercerlo durante 42 años de manera ininterrumpida. La candidatura de Villas-Boas fue la más votada en las elecciones del club, celebradas en el Estádio do Dragão, con 21.489 de los 26.876 votos emitidos, por los 5.224 de la lista de Pinto da Costa y los 53 de la de Nuno Lobo. Con ello, se convertirá en el 32º presidente de la historia del Oporto. "Por la responsabilidad que tengo, prometo dar mi vida por el FC Oporto. Necesitaremos mantener el coraje para luchar dentro y fuera del campo para recuperar el lugar que nos corresponde por destino. Somos uno de los mejores clubes del mundo, el bastión de la región Norte, el mejor club de Portugal", señaló Villas-Boas tras su victoria. Nacido en Oporto en 1977, Villas-Boas se introdujo en el mundo de los banquillos por consejo de Bobby Robson, entonces entrenador del club luso, y se estrenaría como seleccionador de Islas Vírgenes con solo 21 años. De vuelta al Oporto, donde dirigió en las categorías inferiores, se incorporó al cuerpo técnico de José Mourinho como analista, y contribuyó durante cinco temporadas a la conquista de varios títulos como la Copa de la UEFA 2002-03 o la Liga de Campeones 2003-04. En 2008 se marchó con 'The Special One' al Inter de Milán, pero ese mismo año tomó la decisión de iniciar su carrera como entrenador profesional. Tras su paso por el Académica de Coimbra, regresó en 2010 al Oporto como técnico principal, y durante una prolífica campaña ganó la Liga Europa, la liga portuguesa -sin derrotas-, la Copa de Portugal y la Supercopa portuguesa. Sus éxitos con el club luso le llevaron a los banquillos del Chelsea (2011-12), el Tottenham (2012-13), el Zenit de San Petersburgo (2014-16, con el que conquistó la Liga, la Copa y la Supercopa rusas), el Shanghai SIPG (2016-17) y el Olympique de Marsella (2019-21).