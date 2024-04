Aldeguer, sin rival en Moto2; Muñoz y Ortolá suben al podio en el triunfo de Veijer

El piloto español Fermín Aldeguer (Boscoscuro) ha conquistado la victoria en la carrera de Moto2 del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España, cuarta prueba del Mundial de motociclismo, en la que Manu González (Kalex) también logró subir al podio y en la que Sergio García Dols (Boscoscuro) no consiguió retener el liderato, mientras que David Muñoz (KTM) e Iván Ortolá (KTM) fueron segundo y tercero en Moto3, donde Dani Holgado (GasGas) sigue siendo líder. En la categoría intermedia, Aldeguer dominó casi de principio a fin para firmar su primer triunfo del año por delante del estadounidense Joe Roberts (Kalex), segundo por tercera carrera consecutiva y nuevo líder del campeonato, y de Manu González (Kalex), el único capaz de discutir la primera posición al murciano en los primeros compases de la cita. Así, Roberts, que 18 años después de que lo consiguiera Nicky Hayden se convierte en el primer piloto de Estados Unidos en ser líder del Mundial de motociclismo, se sitúa primero con 69 puntos, desplazando a un García Dols que terminó cuarto este domingo y que baja a la segunda plaza a cinco unidades del norteamericano. Mientras, Aldeguer es tercero (54) y González, cuarto (46). En una espectacular salida, Manu González (Kalex) avanzó de la cuarta a la primera posición desbancando al 'poleman' Aldeguer, que se enzarzó en una pelea por la segunda posición con el líder Sergio García Dols, que había partido sexto. Sin embargo, el murciano consiguió recuperar la cabeza solo unas vueltas más tarde al superar al madrileño. Poco a poco, el de La Ñora fue abriendo hueco sobre su principal perseguidor y García Dols quedaba a tiro del estadounidense Joe Roberts (Kalex), que se aupó a la tercera plaza tras afianzar su adelantamiento al castellonense a falta de nueve vueltas para el final. Con ello, el norteamericano se hacía también con el liderato del campeonato. El de Malibú no se conformó y todavía tuvo tiempo para deshacerse también de González, y solo Aldeguer se escapó de su ritmo. García Dols concluyó cuarto, justo por delante de Albert Arenas (Kalex), quinto, mientras que Jeremy Alcoba (Kalex) fue octavo. Izan Guevara (Kalex) finalizó duodécimo; Jaume Masià (Kalex) terminó decimocuarto a pesar de caerse en la última vuelta; Jorge Navarro (Forward) lo hizo decimonoveno; y Xavi Artigas (Forward), vigésimo segundo. No pudieron terminar Alex Escrig (Forward), Alonso López (Boscoscuro) ni Marcos Ramírez (Kalex), que se fue al suelo cuando rodaba luchaba con Arenas por la quinta plaza. MUÑOZ Y ORTOLÁ ACOMPAÑAN A VEIJER EN EL PODIO DE MOTO3 En Moto3, el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) se impuso por delante de los españoles David Muñoz (KTM) e Iván Ortolá (KTM), mientras que Dani Holgado (GasGas), séptimo, logró retener el liderato por la caída del colombiano David Alonso (CFMoto) en la primera vuelta cuando marchaba primero. En una carrera trepidante, Veijer se defendió de los ataques finales del andaluz Muñoz, que soñaba con una victoria en casa, y se impuso por 45 milésimas al español. Ortolá, por su parte, completó el podio en Jerez. Mientras, Holgado logró remontar desde la decimoctava a la séptima plaza para mantenerse como líder de Moto3 con 74 puntos, seis más que un desafortunado David Alonso, mientras que Veijer ha ascendido al tercer lugar de la general a 28 unidades del primer clasificado (46). La sorpresa saltó en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en la primera de las 19 vueltas de la carrera de la cilindrada pequeña. En la curva 13, el 'poleman' del sábado y principal perseguidor del líder, el colombiano David Alonso (CFMoto), se fue al suelo cuando marchaba primero y se vio obligado a reincorporarse en la cola. El incidente de Alonso permitió al español David Muñoz (KTM) auparse a la primera posición; Dani Holgado (GasGas), que sufrió una dura caída en clasificación que le hizo salir decimoctavo, respiraba mientras seguía remontando puestos. Al sevillano se le unieron en la cabeza sus compatriotas Iván Ortolá (KTM) y Joel Esteban (CFMoto), el australiano Joel Kelso (KTM), el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna). El holandés tomó el liderato solo unos giros después, y Ortolá superó al de Brenes para situarse segundo, aunque luego intercambiarían de nuevo las posiciones. Holgado logró conectar con el grupo cabecero a falta de seis giros para el final, mientras Alonso era ya duodécimo y reducía la sangría de puntos. Por su parte, Veijer, Muñoz y Ortolá lograron distanciarse en las últimas vueltas, y así se mantuvieron las posiciones a pesar de los intentos del sevillano. Mientras, Adrián Fernández (Honda) finalizó sexto, justo por delante de Holgado, beneficiado por una caída en la última vuelta de Joel Esteban (CFMoto), que no consiguió terminar. Ángel Piqueras (Honda) concluyó décimo, David Almansa (Honda) fue decimoquinto, Vicente Pérez (KTM) decimosexto y Xabi Zurutuza (KTM) vigésimo segundo.