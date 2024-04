Acosta dijo llegar a Jerez "con unas expectativas que no han sido lo que se ha visto"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 28 abr (EFE).- El español Pedro 'Tiburón' Acosta, décimo en la carrera de MotoGP en Jerez de la Frontera, dijo del fin de semana andaluz que "al final creo que todos llegábamos aquí con una expectativa de la KTM que no han sido lo que se ha visto y mañana en el test tendremos que entender qué ha pasado".

"Al final ha influido que con la moto que he hecho la carrera no había hecho ninguna salida en todo el fin de semana y, claro, quieras que no, aunque la moto sea igual, el embrague nunca va de la misma manera y eso ha sido lo que ha influido la caída, pero son cosas que pueden pasar y lo damos por pasado", lamentó Acosta.

"Es complicado gestionar cuando estás muy atrás y solo quieres remontar hacia adelante, ha sido algo fuerte, pero es algo dentro de lo normal cuando estás atrás", explica Pedro Acosta.

"Hemos cometido más errores este fin de semana, cayéndome en la clasificación, esta mañana en el 'warm up', que hemos reventado una moto así porque sí, a las nueve de la mañana, pero ahora mismo lo más importante en MotoGP es la constancia, ya se vio al final del año pasado con Martín y se sigue viendo este año", comentó Acosta.

"Creo que el fin de semana ha sido positivo en general, pero tenemos que aprender a no cometer estos errores o gestionarlos de una manera diferente, sobre todo en el la clasificación en circuitos así de pequeños y, sobre todo, tomarnos el 'warm up' con más calma", reconoció Acosta.

Y recordó que "en Austin fue todo bonito y estuve luchando delante, donde la gente es muy limpia adelantando, hay pocos toques y poca gente alrededor, porque en el grupo delantero puede haber cinco, seis, siete pilotos el día que más, así es una carrera fácil".

"La de hoy, que me he ido hasta el decimonoveno y luego ponte a remontar, tienes que pensar en el desgaste de los neumáticos, imaginarte las estrategias del de delante y todo el rollo, es una carrera más completa, pero ha servido mucho para la siguiente, sobre todo en cómo mentalizar un fin de semana y cómo afrontarlo", continuó al respecto. EFE

