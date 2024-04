Sara Sorribes: "Swiatek te genera mucho estrés"

Madrid, 27 abr (EFE).- Sara Sorribes se situó en los octavos de final del WTA 1000 de Madrid tras vencer a la bielorrusa Victoria Azarenka para citarse con la número del mundo, la polaca Iga Swiatek en el camino hacia cuartos, el mejor papel de la española en la Caja Mágica.

Sorribes ha dejado en el camino a la estadounidense Bernarda Pera, a la ucraniana Elina Svitolina y ahora a Azarenka.

Swiatek “tiene una intensidad de bola increíble y una forma de moverse espectacular. Una capacidad para no dejarse un espacio libre. Va muy fuerte todo el rato. Eso genera mucho estrés desde el inicio del partido hasta el final", dijo Sara Sorribes. "Tiene resultados tan abultados por eso porque aunque tenga partidos complicados es difícil tenerla cerca. En cuanto te das cuenta ya se ha ido, se ha escapado. Espero aprender de los otros partidos. Espero que me sirvan", dijo la española.

La española que tiene dos títulos en su carrera, Cleveland en el 2023 y Guadalajara en el 2021, se muestra cómoda en el torneo madrileño. “Jugar en altura me va bien, el público me apoya y me cuida, me siento querida. Todas las condiciones de aquí me ayudan mucho”, añadió.

Sara Sorribes apuntó que desde la lesión que sufrió en Indian Wells su situación ha cambiado. "Cada vez me sentía mejor pero al final se necesita acumular horas de pista. Ahora las bolas empiezan a entrar", indicó la jugadora que se caracteriza por no darse nunca por vencida. EFE

apa/asc