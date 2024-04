Sara Sorribes desespera a Victoria Azarenka en un partido larguísimo y se mete en octavos de final

La tenista española Sara Sorribes ha ganado este sábado por 7-6(0) y 6-3 a la bielorrusa Victoria Azarenka, en un partido larguísimo, y se ha clasificado para los octavos de final del cuadro individual femenino en el Mutua Madrid Open, torneo de categoría WTA 1.000 y que se está disputando sobre tierra batida. En el Estadio 3 de la Caja Mágica, Sorribes sobrevivió a un encuentro de órdago. Empezó rompiendo el servicio de 'Vika' y lo consolidó de inmediato, aunque salvando dos bolas de 'break' que fueron un aviso de su oponente. No en vano, la bielorrusa devolvió el quiebre en el cuarto juego. Pese a una relativa tregua posterior, el noveno juego vio de nuevo a la castellonense romper el servicio rival. Después Azarenka se situó 15-40, opciones de rotura que se fueron al limbo; Sorribes tuvo entonces ventaja/40 para abrochar el primer set, pero otra vez se recuperó la bielorrusa para granjearse otra opción de 'break', que ya sí transformó. Aunque la de la Vall d'Uixó gozó en el undécimo de 'break point' para volver a adelantarse, no lo logró (5-6); al menos mantuvo su siguiente servicio con comodidad y forzó la muerte súbita, desenlace de una manga que duró finalmente 95 minutos. En dicho 'tie-break', Sorribes estuvo magnífica con varias jugadas y le endosó un 7-0 a su contrincante. Azarenka, ex número 1 del ranking mundial, acusó poco el golpe moral y comenzó el segundo set con un quiebre a favor. No obstante, el saque no estaba siendo el arma de ninguna de las dos tenistas y quedó claro al verse cuatro 'breaks' consecutivos. Sorribes tomó la delantera del duelo desde el 3-2 y, más adelante, en el séptimo juego cimentó su victoria. Servicio de la española, 30/40 en el marcador y 'Vika' atacando con ímpetu, sin insistir tanto en el revés de su adversaria como había insistido durante el primer set. Pese a ello, Sorribes se las ingenió para conectar un revesazo que pasó la red por escaso margen y firmar el'deuce'. Luego con una gran dejada, también de revés, se puso ventaja/40; no lo cristalizó ahí, pero sí instantes más tarde con una nueva dejada que la jugadora de Minsk no alcanzó a responder. En el siguiente juego, la castellonense hizo 'break' a la tercera ocasión, con defensas de calidad desde el fondo de la pista, y sirvió 'ipso facto' para vencer. Bajo el constante apoyo de las gradas, Sorribes se apuntó en blanco ese noveno capítulo (6-3) y culminó el triunfo a razón de dos horas y 54 minutos de partidazo. Esto le sirvió para avanzar a octavos y citarse con la polaca Iga Swiatek, actual nº 1 del mundo y verduga este sábado de la rumana Sorana Cirstea por un doble 6-1 en algo más de hora y cuarto.