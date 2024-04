Sábado, 27 de abril de 2024 (12:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Militares británicos podrían entregar la ayuda sobre el terreno en Gaza, según la BBC

Londres (EFE).- Miembros de las Fuerzas Armadas británicas podrían ser los encargados de entregar sobre el terreno ayuda humanitaria llegada a Gaza a través de una nueva ruta marítima en construcción, informa este sábado la BBC. La cadena pública indica que el Reino Unido podría ser "el país tercero" al que se refirió Estados Unidos cuando dijo que no serían los soldados estadounidenses, sino otros, quienes distribuyeran los paquetes de alimentos enviados por barco desde Chipre y trasladados a tierra mediante un muelle temporal que construye desde marzo.

ISRAEL PALESTINA

Gobierno de Gaza advierte que no puede analizar ni clorar el agua potable

Jerusalén (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás, advirtió hoy de que ha perdido toda capacidad para analizar y clorar el agua potable de la franja palestina, por lo que todos los habitantes del enclave"están poniendo su vida en peligro". El Ministerio anunció el cierre del Laboratorio de Salud Pública y la consecuente imposibilidad de continuar analizando muestras de agua potable.

ORIENTE MEDIO

El presidente iraní asegura que su país es “invulnerable a las sanciones”

Teherán (EFE).- El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, afirmó este sábado que su país es “invulnerable a las sanciones” días después de que Estados Unidos y la Unión Europea decidieran imponer nuevas restricciones a la fabricación de misiles y drones iraníes por el ataque del 13 de abril contra Israel. “Irán es invulnerable a las sanciones y que las sanciones en este país nunca han tenido éxito con la férrea voluntad del pueblo y nunca volverán a tener éxito”, afirmó Raisí en un discurso durante la inauguración de la 6ª Exposición de Capacidades Exportadoras de la República Islámica de Irán (Iran Expo 2024), informó la agencia estatal IRNA.

UCRANIA GUERRA

Ucrania denuncia ataque ruso contra hospital psiquiátrico en Járkov

Kiev (EFE).- Ucrania denunció hoy un ataque ruso contra un hospital psiquiátrico en la región oriental de Járkov, en el que resultó herida una mujer, según las autoridades locales. Uno de los misiles impactó cerca del edificio donde se guardan los alimentos y otro a pocos metros del departamento donde se encontraban 60 pacientes y cinco empleados, escribió la Fiscalía regional en su cuenta de Telegram.

RUSIA GAS

Rusia superará los eventuales obstáculos impuestos a su gas licuado, según el Kremlin

Moscú (EFE).- Rusia superará los continuos intentos de Occidente de expulsarle de los mercados de gas natural licuado (GNL) y buscará vías para superar estos obstáculos ilegales, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar una posible imposición de nuevas sanciones de la UE por la guerra en Ucrania. "En cualquier caso buscaremos vías para superar estos obstáculos ilegales, la competencia desleal y las acciones ilegales", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria.

ESPAÑA GOBIERNO

Miles de socialistas se congregan en la sede del partido en Madrid en apoyo de Sánchez

Madrid (EFE).- Miles de militantes de agrupaciones socialistas de toda España se congregan este sábado en los alrededores de la sede central del partido en Madrid, para demostrar su apoyo al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras su decisión de cancelar su agenda durante cinco días para reflexionar sobre su futuro al frente del Ejecutivo. La concentración tiene lugar coincidiendo con la celebración del Comité Federal de la formación, máximo órgano del partido entre congresos, al que no asistirá Sánchez, y que tenía en un principio como objetivo ratificar la lista para las elecciones europeas del 9 de junio, encabezada por la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera.

PAPA TERCERA EDAD

El papa: "Los ancianos no deben ser dejados solos sino vivir en familia"

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco defendió este sábado que los ancianos "no deben ser dejados solos, sino que deben vivir con la familia", también para favorecer el diálogo entre generaciones, según sostuvo en un encuentro con miles de abuelos y nietos. "A veces escuchamos frases como 'piensa en ti' o 'no dependas de nadie'. Son falsedades que engañan a las personas, haciéndolas creer que es bueno no depender del resto, actuar por su cuenta, vivir como islas", lamentó el pontífice en el Aula Pablo VI del Vaticano.

ZIMBABUE SECTA

Libertad para el líder de una secta de Zimbabue acusado de forzar a 250 niños a trabajar

Harare (EFE).- Un tribunal de Zimbabue ha concedido la libertad bajo fianza al líder de la secta Iglesia Apostólica de Johane Masowe, Ishmael Chokurongerwa, acusado de obligar a unos 250 menores a realizar trabajos forzados en el norte del país, informó la Fiscalía en un comunicado remitido a EFE este sábado. El Tribunal Superior de Harare dictaminó que "ya no existía ningún riesgo de interferencia con los testigos", por que otorgó a Chokurongerwa la libertad condicional previo pago de 1.000 dólares (unos 935 euros), indicó la Autoridad Nacional de la Fiscalía.

SENEGAL POLIGAMIA

El nuevo presidente de Senegal saca la poligamia a escena

Dakar (EFE).- El debate sobre la poligamia ha vuelto a abrirse en Senegal con la reciente llegada a la Presidencia de Bassirou Diomaye Faye, que tiene dos esposas con las que acude a actos públicos. Se trata de una cuestión normalizada en este país de África occidental, aunque ciertos sectores critican que el presidente la "visibilice" en exceso. EFE

