Raúl Castillo sale en defensa de Ana Obregón tras las críticas por su última entrevista

Ana Obregón fue una de las últimas invitadas a '¡De viernes!' y su entrevista ha sido de lo más comentada porque nuevamente evitaba hablar de Alessandro Lequio y de la relación que mantiene con él en la actualidad. Sin embargo, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Raúl Castillo, uno de sus íntimos amigos, y ha salido en defensa suya. Lo primero que nos quiso dejar claro que es que "en mi opinión no hay nada" malo entre Ana y Alessandro: "Está todo muy claro. A mí me habla muy bien y con mucho cariño, no de ahora, de siempre... de Alessandro siempre me ha hablado súper bien, es su familia". Además, le preguntábamos si Alessandro ya ha podido conocer a la pequeña, pero lo dejaba en el aire: "No tengo ni idea, eso lo saben ellos dos". Y es que Ana tampoco quiso responder en su entrevista a esta pregunta, dejando entrever que ese encuentro podría haber ocurrido ya. Además, Ra cree que la relación entre Ana y Alessandro siempre ha sido muy buena: "Yo por mi parte, lo que yo sé, no hay mala relación. Mi madre es lo que más quiero en mi vida y también discuto con ella, no estoy de acuerdo con todo lo que hace o dice. Que puedan tener alguna cosa alguna vez, normal, somos personas, pero que le tiene un cariño y un amor enorme, te lo confirmo desde ya, eso es así y será siempre". En cuanto a las polémicas con el dinero que ha ganado, Raúl confesaba que "lo más importante del dinero son los más de 100 mil euros que se han conseguido a través de 'El chico de las musarañas', lo que se ha recaudado que es para la fundación, es lo más importante, es con lo que yo me quedo y lo que yo sé". Por último, el amigo íntimo de la presentadora explicaba que "ella vive por y para la fundación y para la princesa, es su máxima cuando se levanta, está feliz siguiendo esta labor. Claro que sí".