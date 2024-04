(Previa) El derbi sevillano pone a prueba las prioridades de Betis y Sevilla

El derbi sevillano en el Benito Villamarín (21.00 horas) marca la jornada dominical en LaLiga EA Sports, con el Real Betis tratando de afianzarse en puestos europeos y el Sevilla FC en busca de su cuarto triunfo consecutivo, en una trigésima tercera fecha en la que el Cádiz quiere seguir soñando con la permanencia a costa de meter en problemas al RCD Mallorca (14.00 horas), en la que el necesitado Granada recibe a Osasuna (16.15 horas) y en la que el Villarreal apura sus opciones europeas frente al Rayo Vallecano (18.30 horas). Once puntos separan a verdiblancos (48) y nervionenses (37) en la clasificación, suficientes para diferenciar los objetivos y las prioridades de ambos equipos esta temporada: Europa para los primeros y la salvación para los segundos. Sin embargo, los dos llegan en un buen momento a la cita. El conjunto de Manuel Pellegrini ha logrado regresar a los puestos continentales con sus triunfos consecutivos ante el RC Celta (2-1) y, sobre todo, el Valencia (1-2), al que desplazó del séptimo lugar, último de acceso a Europa, y del que le separa solo un punto. El equipo 'che' juega el lunes frente al FC Barcelona en Montjuïc, y un buen resultado de los verdiblancos este domingo podría meterles más presión. Además, tras la derrota de la Real Sociedad ante el Real Madrid, los hispalenses el sexto puesto está a solo tres puntos. Mientras, el cuadro sevillista acumula tres fechas consecutivas ganando ante el Getafe (0-1), la UD Las Palmas (0-2) y el RCD Mallorca (2-1), que le han permitido dejar la zona de descenso doce unidades por debajo. Con 37 puntos a falta de seis jornadas, el peligro parece suficientemente lejano, pero otra victoria ayudaría a desterrarlo del todo. Los locales no podrán contar con los lesionados Héctor Bellerín, Chimy Ávila y Marc Bartra, pero finalmente sí estará Sergi Altamira. Quique Sánchez Flores, por su parte, lamentará las ausencias de Adrià Pedrosa, Nemanja Gudelj, Djibril Sow y Óliver Torres, todos por lesión. CÁDIZ-MALLORCA, 'FINAL' POR LA SALVACIÓN Muchos más apuros habrá en el Nuevo Mirandilla, donde Cádiz y Mallorca librarán un duelo directo por la permanencia. Los gaditanos, con 25 puntos, marcan la zona de descenso, mientras que el cuadro balear, con 31 unidades, las mismas que el RC Celta, establecen los puestos de permanencia. Seis puntos que podrían recortarse si los de Mauricio Pellegrino son capaces de interrumpir su racha de dos derrotas seguidas ante el Barça (0-1) y el Girona (4-1) y regresar a la senda de la victoria que marcaron tras su importante triunfo en casa ante el Granada (1-0) hace apenas tres jornadas. Los de Javier Aguirre, heridos después de la derrota en los penaltis en la final de la Copa del Rey, se han metido en problemas, sobre todo al arrastrar tres fechas ligueras sin vencer; el empate en Mestalla (0-0) y los tropiezos ante el Real Madrid (0-1) y el Sevilla (2-1) les han dejado con poco margen y con bastantes necesidades. El conjunto amarillo tendrá hasta cinco bajas, las de los lesionados Fede San Emeterio, Luis Hernández, Jorge Meré, José Mari y Rominigue Kouamé, y los bermellones afrontarán el choque con la única ausencia de Copete, que deberá cumplir ciclo de amonestaciones. EL GRANADA APURA SUS OPCIONES ANTE OSASUNA En el Nuevo Los Cármenes, el Granada necesita sumar de tres en tres, en esta ocasión ante Osasuna, para tener alguna opción de salvarse. Los nazaríes, que se han puesto en manos de José Ramón Sandoval, cuentan con 18 puntos, a 13 de la zona de permanencia, todo a falta de 18 por jugarse. Ahora, con las única baja de Raúl Torrente y con la disponibilidad tanto de Myrto Uzuni como de Augusto Batalla, el cuadro andaluz espera dar continuidad a lo visto las dos últimas fechas, en las que venció al Deportivo Alavés (2-0) y empató en San Mamés ante el Athletic Club (1-1). Enfrente, Osasuna, situado en mitad de la tabla con 39 puntos, 13 sobre el descenso y a nueve de Europa, aspira a tener un final de Liga tranquilo en la última campaña de Jagoba Arrasate al frente del banquillo. En las últimas cinco jornadas, los navarros solo han cosechado una victoria -frente al Almería (0-3)- y han caído ante el Girona, el Real Madrid, el Valencia y el Rayo. El preparador del cuadro rojillo seguirá sin contar con los lesionados David García, Kike Barja, Ante Budimir y Aimar Oroz, pero tendrá a disposición a Johan Mojica, que se lastimó durante un entrenamiento. EL VILLARREAL MIRA A EUROPA FRENTE AL RAYO Por último, en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal recibe al Rayo Vallecano, todavía envuelto en la lucha por la permanencia, en busca de asaltar las posiciones europeas. Con 42 puntos, los castellonenses están a seis de la última plaza continental, en poder del Real Betis (48). El equipo de Marcelino García Toral venció la semana anterior al Almería (1-2), segunda fecha consecutiva sumando tras el empate ante el Athletic Club en San Mamés (1-1), y ahora espera sacar provecho de una jornada en la que los béticos y los valencianistas afrontan dos compromisos de altura ante Sevilla y Barça, respectivamente. Los madrileños, por su parte, cuentan con 34 unidades, nueve más que el primero de los equipos en peligro, y necesitan seguir sumando para no encontrarse con sorpresas. Los de Iñigo Pérez han logrado ocho de los últimos 12 puntos puestos en juego, lo que les permite situarse decimoquintos. El 'Submarino Amarillo' lidiará con las bajas de Juan Foyth, Yeremy Pino, Denis Suárez, Bertrand Traoré y Eric Bailly, con la duda de Pepe Reina, mientras que el cuadro rayista viajará a Vila-Real sin los lesionados Diego Méndez, Aridane y Kike Pérez. --PROGRAMA DEL SÁBADO EN LALIGA EA SPORTS. Cádiz - RCD Mallorca. Díaz de Mera Escuderos (C.C.-manchego) 14.00. Granada - Osasuna. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 16.15. Villarreal - Rayo Vallecano. González Fuertes (C.Asturiano) 18.30. Real Betis - Sevilla FC. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.