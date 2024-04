Patricia Cerezo no conoce todavía a Luis Miguel, pero le gusta para su amiga Paloma

El 19 de abril Paloma Cuevas cumplía 54 años por todo lo alto. Muy enamorada de Luis Miguel y viviendo uno de los mejores momentos de su vida, la socialité celebró su cumpleaños con una fiesta privada en California. Una fiesta de la que la revista ¡HOLA! nos ha contado muchos detalles, pero no ha sido hasta esta semana cuando hemos podido hablar con Patricia Cerezo y nos confesaba que ha visto a su amiga radiante en su fiesta de cumpleaños: "Ay, mi amiga Paloma Cuevas, sí ¡Qué guapa está!". A pesar de ser la pareja de su amiga, Patricia nos desvelaba que "tampoco le conozco tanto, ¿eh? Yo le conozco como artista, sí hemos coincidido con él en México, he estado en muchos conciertos, pero... pero estando con Paloma tiene que ser una persona extraordinaria, sí, sí, pero es un 10 y se les ve felices y encantada". Cerezo nos aseguraba que Luis Miguel que es Aries igual que ella por lo que "me gustan, me gustan los Aries, los hombres y las mujeres Aries" porque "somos fuertes, tenemos un pronto, que se nos pasa enseguida. Muy fieles, muy leales, muy de lo nuestro y... yo soy de las que aahhhgg y luego se me pasa. Y cero rencorosos".