Nico Williams: "He escuchado sonidos de mono, gente tonta hay en todas partes"

Madrid, 27 abr (EFE).- Nico Williams, extremo del Athletic Club, explicó este sábado, tras la derrota por 3-1 contra el Atlético de Madrid en el estadio Cívitas Metropolitano, que ha escuchado "sonidos de mono" procedentes de la grada cuando ha ido a lanzar un córner al borde del minuto 40, remarcó que "gente tonta hay en todas partes" y aseguró que "no es normal que todavía insulten por tu tono de piel".

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. No pasa nada. Hay que seguir trabajando. Esperamos que esto vaya cambiando poco a poco. Estamos haciendo una lucha interna y externa contra eso. Y es lo que hay", valoró en declaraciones a 'Dazn'.

Nico celebró su gol posterior con "un poco de rabia". "No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel", dijo el internacional español, que lamentó la derrota de su equipo: "Teníamos mucha ilusión, muchas ganas, queríamos los tres puntos, no ha podido ser y a seguir trabajando. La temporada ha sido buena y vamos a remar hasta el final". EFE

