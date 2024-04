Martí Cifuentes salva al QPR: "Sabía que no estaba loco"

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 27 abr (EFE).- Martí Cifuentes, que cogió al Queens Park Rangers en octubre en descenso, a seis puntos de la salvación, ha conseguido salvar al club y mantenerlo un año más en el Championship: "Lo que se ha logrado hoy es muy grande. Quizás éramos pocos los que creíamos, pero sabía que no estaba loco", apuntó el técnico español.

Con la victoria por 4-0 ante el Leeds United de este viernes, que supuso además el ascenso a Premier League del Leicester City, los 'Hoops' se aseguran un año más en Segunda división, después de que el comienzo de temporada, con Gareth Ainsworth en el banquillo, augurase una caída a la League One.

Tras ser despedido Ainsworth, el QPR confió en Cifuentes, pese a que iba a ser un entrenador novato en la liga. El español comenzó su carrera en el Rubí, el Sant Andreu, con el que fue el entrenador más joven de España en 2014, y L'Hospitalet, antes de marcharse al norte de Europa, donde dio el salto definitivo, subiendo al Sandefjord a la primera división noruega y consiguiendo su mejor clasificación en once años, antes de dirigir al AaB Aalborg, cuarto en la liga danesa.

De ahí, pasó al Hammarby, al que llevó a una final de copa, a un tercer puesto en liga y a clasificarse a la Conference League, hasta que Inglaterra llamó a su puerta en octubre de 2023.

Cogió al equipo penúltimo, con ocho puntos en catorce jornadas y a seis unidades de la permanencia.

"Lo que se ha logrado hoy entre equipo y afición aquí es muy grande, casi no tengo palabras. Estoy emocionado por el esfuerzo de todos. No sólo por conseguirlo ante un rival como el Leeds, sino por lo que estos jugadores y este cuerpo técnico llevan trabajando diariamente para conseguir un objetivo que muchos no creían", dijo Cifuentes a EFE tras conseguir este viernes la permanencia, con una jornada de adelanto.

Y no es solo la permanencia, los datos rubrican su éxito: En los 31 partidos que ha dirigido, el QPR ha cosechado 45 puntos de 93 posibles, lo que le convierte en el noveno mejor equipo de la categoría desde su llegada.

Con la media de 1,45 puntos que ha tenido el equipo con Cifuentes en el banquillo, se hubiera luchado por los 'playoff' de ascenso a Premier League, ya que el equipo, siguiendo ese promedio, estaría en estos momentos octavo.

Además, de los últimos tres técnicos del QPR, Cifuentes es el que más puntos ha sumado en sus 31 primeras jornadas de Championship.

"Siempre he confiado en este club y este equipo. Quizá éramos pocos los que creíamos, pero sabía que no estaba loco. El fútbol es pasión y poder vivir un "great escape" como este no lo olvidaremos. Sabemos que QPR merece mucho más. Con humildad y con trabajo pero que la gente sepa que no nos conformamos. Lo que nos ha sacado de una situación dramática es la humildad y el tener la mente en el trabajo y mejorar. Eso no puede cambiar", añadió Cifuentes.

Ahora, a los 'Hoops' les quedará un último partido, contra el Coventry City, para saborear la salvación y ya empezar a pensar en la temporada que viene, cuando Cifuentes podrá requerir de todo el tiempo necesario para poder dar un salto cualitativo más al equipo londinense. EFE

msg/og