Marc Márquez regresa a la pole en Jerez

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha conseguido la pole para las carreras de MotoGP del Gran Premio de España, cuarta prueba del Mundial de motociclismo y que se disputa en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, la primera conseguida con la marca de Borgo Panigale, mientras que el líder, el también español Jorge Martín (Ducati), saldrá tercero. De esta manera, el de Cervera, ahora a los mandos de la moto del Gresini Racing, consigue la pole número 93, como su dorsal, en el Campeonato del Mundo y la número 65 en MotoGP. Además, es la primera desde el Gran Premio de Portugal de 2023. "Enseguida me he encontrado muy bien en agua. La carrera de este sábado será otra historia, porque será en seco. Intentaremos acabar en el podio en la esprint. Siempre intento ser realista, y cuando creo que puedo acabar en el podio lo digo", señaló a DAZN tras la sesión de calificación. En primera fila le acompañarán el italiano Marco Bezzecchi (Ducati), segundo, y el madrileño Jorge Martín (Ducati), que tratará de seguir aumentando su distancia en la general del Mundial con respecto a Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que concluyó séptimo. Tras el aguacero caído a primera hora de la mañana, el trazado se fue secando a medida que las motos salían a pista, sobre todo a en una Q2 a la que se incorporaron el italiano Franco Morbidelli (Ducati) y el sudafricano Brad Binder (KTM), los más rápidos de la Q1. De hecho, Jorge Martín (Ducati) y Marc Márquez (Ducati), el más rápido del FP2, marcaron los primeros cronos de referencia, pero Binder aprovechó el rodaje en la primera tanda para ponerse al frente de la tabla de tiempos. A poco más de tres minutos para el final, Pedro Acosta (KTM) se fue al suelo en la curva 13 cuando rodaba en rojo, mientras Marco Bezzecchi (Ducati) sí era capaz de superar la marca del sudafricano. Solo un minuto después, el mayor de los Márquez marcaba, en su último intento, un gran 1:46.773 que le situaba primero y que le daría finalmente la pole. Además, su hermano Alex Márquez (Ducati) saldrá sexto, justo por delante de Bagnaia. Acosta, por su parte, terminó décimo y compartirá cuarta fila con las Aprilia de Maverick Viñales y de Aleix Espargaró, undécimo y duodécimo respectivamente. Entre los que no consiguieron avanzar a la Q2, Dani Pedrosa (KTM) comenzará la cita decimosexto, Raúl Fernández (Aprilia) saldrá decimoséptimo, Augusto Fernández (KTM) lo hará decimoctavo, Joan Mir (Repsol Honda) vigésimo y Alex Rins (Yamaha) vigésimo quinto.