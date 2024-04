La tragedia de los Andes y la importancia de la cultura inundan la Feria del Libro de Cáceres con Vierci y Landero

La historia de los 72 días que pasaron en los Andes los supervivientes al accidente aéreo que ha dado vida al libro y película homónima 'La Sociedad de la Nieve' ha centrado una charla y posterior firma de libros, la tarde de este pasado viernes en Cáceres junto al autor de la obra Pablo Vierci, de origen uruguayo. En este espacio conducido por el periodista Paco Reyero, el escritor ha invitado al público a reflexionar sobre los conceptos de éxito y héroe, tras preguntarse cómo se le llama "al que da todo y no se salva", según ha recogido en nota de prensa la Feria del Libro de Cáceres. En este sentido, Vierci ha resaltado "la honestidad con que se cuenta esta historia" que, en el siglo XX, "el siglo más atroz con dos guerras mundiales", aporta "una ventanita de luz donde nos reconciliamos con nosotros mismos", algo que, ha señalado, pueda explicar el "furor que ha suscitado, sobre todo en la juventud". Del mismo modo, el uruguayo ha remarcado que "cuando al yo se le despoja de todo, cuando no tiene disfraces, lo que surge es un ser generoso", al tiempo que ha señalado que quienes ven la película o leen el libro "no solo la ven o lo leen" sino que "también aman la historia". "SI NO NOS MATAMOS MÁS ES POR LA CULTURA" En la caseta de Cánovas de la Feria del Libro de la capital cacereña, también ha estado presente el representante del realismo mágico extremeño y Premio Nacional de las Letras Españolas 2022, Luis Landero, con 'La última función'. En esta historia, Landero cuenta cómo Tito Gil, el niño prodigio, la gran promesa teatral que parecía haber triunfado en los escenarios de la capital vuelve a su pueblo y les propone una representación colectiva con la que revitalizar el turismo y atraer a gente, siendo esta la última oportunidad de evitar el despoblamiento paulatino. De este modo, el autor extremeño firma un relato con personajes quijotescos, de ese "artista que no ha triunfado, pero que fracasa con dignidad". Durante su charla, Landero ha recordado que "Schopenhauer decía que la vida de lejos es una tragedia", al tiempo que ha precisado que, para él, "de cerca es una comedia", razón por la cual no se escribe de la "gente feliz, que normalmente están mal informados" sino que "hablamos de los otros, de los que pedimos más a la vida". Por último, Landero ha destacado la importancia del papel del conocimiento en la sociedad, asegurando que "si no nos matamos más es por la cultura".