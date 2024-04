Javier Tudela desvela cómo está viviendo su hermana Anita el concurso de Laura Matamoros

El concurso de Laura Matamoros está siendo de lo más comentado esta edición de 'Supervivientes 2024' porque en vez de centrarse en su reality y olvidarse de su mundo real, no deja de mencionar continuamente a Makoke... algo que los espectadores no están entendiendo. Aún así la repescaron y se convirtió en concursante oficial hace unos días. Hace unos días pudimos hablar con Javier Tudela y le quiso mandar un mensaje a Laura muy directo: "Gracias por acordarse de mi madre antes de la suya en el salto de supervivientes, se lo agradezco muchísimo, es todo lo que te puedo contar". En cuanto a la decisión que ha tomado su hermana Anita de apoyar a Miri en lugar de a su hermana Laura, Javier nos aseguraba que "Anita es muy valiente, es una persona espectacular, estoy totalmente enamorada de mi hermana, de mi hermano y de mi familia, no puedo decir nada malo de ellos". Eso sí, no nos quiso desvelar si la influencer le ha comentado algo del concurso de su hermana ya que "son decisiones que tiene que tomar ella, a lo mejor es por cosas que haya visto que no le han cuadrado, por lo demás creo que está bien", pero sí que nos confirmaba que "yo he estado hablando con Ana de Supervivientes y no me ha dicho nada malo de nadie". Por otra parte, el joven también nos habló de su madre y de su faceta como abuela... y nos confesaba que es "espectacular, viene cada vez que puede, a veces está un mes sin venir y le decimos vente a dormir un poquito ya sí descansamos un poquito, todos los días a las 8 en pie, dices por lo menos que le puedas llevar tu". Muy unido a su madre, se deshacía en elogios hablando de ella: "Es joven, es trabajadora, es de las personas más perfectas que te puedes echar a la cara en todos los sentidos, es más buena que nadie, no tiene rencor, no va con dobles intenciones, es una persona muy transparente que está trabajando muchísimo y que estamos encantados".