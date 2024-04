Hamás publica un nuevo vídeo con dos rehenes israelíes

Las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, brazo armado de Hamás, ha publicado este sábado un nuevo vídeo con imágenes de los rehenes Keith Siegel y Omri Miran, que piden al Gobierno israelí negociar un acuerdo para su liberación. Siegel, de 64 años, y Miran, de 46, aparecen en un vídeo sin fecha pero en el que se refieren a la reciente Pascua judía, una celebración familiar, y mencionan que llevan 202 días retenidos, cuando este sábado se cumplen 204 días de la ofensiva del grupo palestino sobre territorio israelí. "Aquí la situación no es placentera. Es difícil. Hay muchos bombardeos. A veces tenemos la sensación de que va a peor. Pido al primer ministro y al Gobierno entero que participen en las negociaciones", apunta el estadounidense-israelí Siegel. Además, piden "hacer todo lo posible y presionar y seguir con las protestas" para forzar un acuerdo. "He visto varias veces las manifestaciones en Tel Aviv y Jerusalén", ha añadido Siegel. Las autoridades israelíes han condenado sistemáticamente la publicación de este tipo de vídeos, que consideran una herramienta de guerra psicológica utilizada por Hamás. Sin embargo, familiares de los secuestrados han instado al Gobierno tras conocerse la grabación a elegir entre Rafá o la liberación de los rehenes en un nuevo intento de forzar un acuerdo. "El Estado de Israel tiene que elegir: rehenes o guerra. Entrar en Rafá nos traerá más rehenes asesinados en cautiverio o su muerte en la guerra. Entrar en Rafá será otro camino hacia la muerte de los rehenes. Isarel debe elegir el regreso de los rehenes", han argumentado. Además, las familias de rehenes instan al 'número dos' del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, y a Gadi Eisenkot a colaborar para destituir al primer ministro Benjamin Netanyahu por no haber logrado un acuerdo para la liberación de los rehenes.