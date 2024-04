Gabriela Arrocet se sienta en '¡De viernes!' y arremete contra las Campos

Gabriela Arrocet se sentó este viernes en el programa de televisión '¡De viernes!' para hablar sobre las Campos y la polémica que hay ahora servida con su padre, Edmundo Arrocet, y lo cierto es que no dejó títere con cabeza. Segura en sus declaraciones, la hija del cómico aseguró que las hijas de María Teresa Campos "metieron mano para que la relación se volviese tóxica y lo consiguieron", siendo este uno de los motivos por los que se acabó el amor entre ambos. Aunque no solo eso, Gabriela también confesó que Edmundo vio comportamientos fuertes en la comunicadora que no le gustaron y que le llegaron a asustar. El tercer día que vivió algo así decidió irse de la casa porque no quería seguir viviendo esas situaciones. Además, también quiso aclarar que "mi padre terminó con María Teresa Campos en una conversación cara a cara como lo hacen dos personas adultas y maduras", desmintiendo que fuera por WhatsApp como Terelu y Carmen han contado en numerosas ocasiones: "Que lo muestren, nunca lo han mostrado". La hija de Edmundo desveló que conoció a María Teresa Campos en Chile, pero sin embargo "no me interesó conocer a sus hijas" porque "me parecían impresentables y no quise nunca conocerlas", A pesar de eso, Gabriela aseguraba que "a María Teresa la admiro, la encuentro una mujer inteligente, una gran comunicadora. Me gustaría que toda España supiera que nosotros la queríamos mucho y que siempre la hemos admirado". También quiso defender a su padre de las informaciones falsas que hubo durante meses cuando se le fotografió con varias mujeres: "Ella era un mujer inteligente que eligió estar con mi papá sabiendo cómo era él, mi padre siempre le fue fiel". Además, Gabriela quiso contestar a las hermanas Campos asegurando que sí han hablado de su padre en numerosas ocasiones: "¿Cuántas portadas han hecho hablando de mi padre? Han dicho que es un sinvergüenza, que da asco, que es un retrasado, incluso hay una amenaza de muerte. Dicen: 'Si tengo a Edmundo delante lo mato'. ¿Por qué no puedo defender a mi padre? Yo jamás hablaré mal de mi padre". Tras las críticas que ha recibido el actor por hablar de las Campos, su hija comentaba que "lleva 60 años de trayectoria artística, ha triunfado en Chile, también en España" por lo que "no es una persona que necesita vender exclusivas como ellas". Por último, Gabriela quiso desmentir todo lo que se ha dicho estos últimos años sobre los viajes que hacía el humorista continuamente y comentó que "nunca estuvo más de 30 días fuera" y, además, "él siempre la invitaba a viajar, siempre le decía que fuera con ella, pero a ella no le gustaba viajar".