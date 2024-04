El rey Felipe VI protagoniza un curioso momento con María Castro y su bebé viendo a Nadal

Tiene sólo 20 días y la hija pequeña de la actriz María Castro es una 'niña de mundo' que causa sensación donde va. Si no que se lo digan al rey Felipe VI, que ha conseguido ser eclipsado por la pequeña durante la celebración del partido de tenis que ha enfrentado a Rafa Nadal y a Álex De Miñaur. El monarca ocupaba el palco de honor, compartiendo espacio con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y justo en la grada inferior la actriz de 'La Promesa' y su marido, ocupaban sus asientos. Pero no estaban solos. El matrimonio no ha querido rechazar la invitación al encuentro del manacorí con el estadounidense y se han llevado a su hija pequeña, que a sus tres semanas de vida ya sabe lo que es alternar con celebrities de la talla de Vinicius y lo más llamativo, con el mismísimo rey de España. Precisamente don Felipe no ha podido resistirse al ver tan curiosa imagen y durante una pausa del partido, ha compartido impresiones con los felices papás, que a juzgar por sus redes sociales, han disfrutado de lo lindo no sólo con el encuentro, sino también con el comportamiento de la pequeña a la que su conocida mamá ha bautizado como 'Santa Emma'. El rey se ha mostrado cercano con la pareja en todo momento, ha charlado con ellos y no ha dejado de mirar a la pequeña que dormía plácidamente en brazos de su papá mientras la actriz sonreía ante las ocurrencias de don Felipe. No ha sido el único al que le ha llamado la atención la presencia de la niña, Pablo Motos y Roberto Leal junto a su mujer, se han acercado a conocer a la pequeña nada más percatarse de su presencia en la Caja Mágica.