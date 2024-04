El peronismo tiene "una inmensa responsabilidad como oposición", según Cristina Fernández

Quilmes (Argentina), 27 abr (EFE).- El peronismo, movimiento político que gobernó Argentina hasta el pasado 10 de diciembre, tiene "una inmensa responsabilidad como oposición", afirmó este sábado la expresidenta del país suramericano Cristina Fernández (2007-2015).

"Tenemos una inmensa responsabilidad como oposición de rediscutir el país, reconociendo lo que hicimos, admitiendo lo que nos faltó y mirando para adelante, que siempre hay que mirar para adelante", aseveró la también exvicepresidenta (2019-2023) durante un acto público celebrado en Quilmes, provincia de Buenos Aires.

El peronismo, movimiento surgido en los años 40 en torno a la figura del tres veces presidente de Argentina Juan Domingo Perón y muy vinculado a las políticas sociales y laborales, gobernó 16 de los últimos 20 años en el país suramericano, de la mano del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández y Alberto Fernández (2019-2023), quien renunció a presentarse a la reelección el año pasado.

Su entonces ministro de Economía, Sergio Massa, fue el candidato presentado por Unión por la Patria (antes Frente de Todos) y, tras ganar en la primera vuelta de los comicios en octubre de 2023, cayó en el balotaje contra el libertario Javier Milei, actual presidente.

La exmandataria pidió "aunar esfuerzos" en las filas peronistas para "salir a la calle y denunciar" todo lo que está mal, además de explicar "lo que la sociedad no sabe porque la envenenan y tergiversan todo".

"Cuando en Avellaneda dije un día que cada compañero y cada compañera tiene en su mochila el bastón de mariscal, no era para darle en la cabeza a otro compañero", indicó Fernández en alusión a las luchas internas en su formación.

La exmandataria bromeó acerca de sus modales, algo por lo que siempre ha sido criticada, a veces incluso en su entorno, y se comparó con Milei, quien ataca habitualmente en redes sociales o en entrevistas a adversarios políticos, periodistas e incluso figuras ajenas a la política.

"Cuántas veces escucharon de los contrarios a nosotros siempre, y en nuestras filas había permeado, esto de los modales de Cristina, la intensidad de Cristina, los modales, los destratos o no sé qué otras cosas más. Convendrán que, después de este presidente, soy la condesa María Eugenia de Chikoff. No me jodan más con esto", aseveró Fernández citando a una personalidad mediática argentina, experta en protocolo, fallecida en 2014.

A este respecto, argumentó que el triunfo de Alberto Fernández sobre el centroderechista Mauricio Macri (2015-2019) se debió a que los argentinos "se acordaban de cómo habían estado hasta 2015" y no "por los buenos modales".

El evento, la inauguración del Microestadio Presidente Néstor Kirchner, tuvo lugar en coincidencia con el 27 de abril de 2003, fecha en la que este fue segundo en la primera vuelta de las elecciones, por detrás del exmandatario -también peronista- Carlos Menem (1989-1999).

Este renunció a presentarse en segunda vuelta, por lo que Kirchner, fallecido en 2010, se convirtió en mandatario (2003-2007).

El de este sábado fue el primer acto público y presencial de Fernández desde que el 10 de diciembre salió del Gobierno. EFE

cmm/gpv

(foto) (video)