El Gobierno somalí suspende a varios integrantes de sus comandos entrenados por EEUU por robo de raciones

El Ministerio de Defensa de Somalia ha suspendido a varios integrantes de sus comandos Danab, las fuerzas de élite entrenadas por Estados Unidos, sospechosos de apropiación irregular de raciones de alimentos en el marco de una polémica sobre varios robos de material y armas dentro de estas fuerzas especiales, claves en la lucha contra el yihadismo en el país. El descubrimiento de esta trama llevó al Ejército estadounidense a suspender el envío de raciones a las fuerzas Danab hasta que el Gobierno somalí no adoptara medidas al respecto. El medio somalí 'The Somali Digest' informó recientemente que estas apropiaciones irregulares no solo se refieren a las raciones de alimentos, sino que en el pasado también han inculuido armamento destinado a los comandos, una de las fuerzas somalíes más destacadas en la campaña contra la organización yihadista Al Shabaab. Es más, otro portal de noticias, el Horn Observer, apuntaba que miembros de la familia del presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, podrían estar implicados en este escándalo, por el cual se hacían con contratos para suministrar alimentos y comida a la unidad para después desviarlos al mercado negro. Ni el Gobierno ni el Ejército se han pronunciado sobre esta información. La investigación lanzada a este respecto desembocó en "la suspensión y detención de oficiales dentro de las filas para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia", según ha hecho saber el Ministerio en un comunicado. A partir de ahora, el Gobierno somalí asumirá la responsabilidad de entregar directamente las raciones a los comandos mientras EEUU continúa con su plan de integrar definitivamente a los Danab en la estructura regular del Ejército Federal de Somalia.