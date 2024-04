El Gobierno de Ecuador anuncia que este domingo "no habrá" cortes de energía ante la mejora de los embalses

El Gobierno de Ecuador ha informado este viernes de que los cortes de suministro energético en el país irán reduciendo su duración a lo largo de este fin de semana de manera que "el domingo 28 no habrá cortes de luz" en el país debido a una mejora de la situación de los embalses. El ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, ha explicado durante una rueda de prensa en Guayaquil que "el sábado 27 de este mes, los cortes de energía se reducirán en ciertas ciudades, mientras que, para el domingo 28, las desconexiones se suspenden en todo el territorio nacional". Esta medida llega motivada por "una mejora en el nivel de los embalses ubicados en el Austro", que "han mejorado paulatinamente" posibilitando la reducción de los cortes eléctricos, según el funcionario. No obstante, Luque ha remarcado en una nota que "la crisis no ha sido superada" aún y ha hecho hincapié en la necesidad de "analizar soluciones integrales para solventar la peor sequía que ha vivido el país en 60 años". Dichas soluciones han de sustentarse, a su juicio, en la eficiencia energética y inversión en nuevas infraestructuras, entre otros aspectos. El titular de Energía y Minas ha destacado que, en sectores como La Aurora Y Daule, "continúan los trabajos de mantenimiento". Unas tareas que ha definido como "estrictamente necesarias y emergentes". "El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Energía y Minas, trabaja de forma permanente para identificar las soluciones más adecuadas que permitan al país superar la crisis energética sin precedentes que hoy experimenta", ha señalado. En las últimas semanas, Ecuador se ha visto obligado a aplicar una serie de apagones para hacer frente al desabastecimiento en el sistema eléctrico. Aunque en un primer momento se apuntó a cuestiones climáticas, como la escasez de agua en los embalses, el excesivo calor y fallos en las centrales energéticas, las autoridades del país hablaron de un posible sabotaje. En este contexto, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, solicitó a mediados de abril la dimisión de la ministra de Energía, Andrea Arrobo; declaró el estado de emergencia en el sistema energético y puso en marcha una investigación para determinar lo ocurrido. Los primeros resultados de las pesquisas apuntaban a que Arrobo y otra veintena de sospechosos habrían ocultado información relevante sobre la situación energética, de tal forma que el Ejecutivo se habría visto impedido de tomar las decisiones oportunas para hacer frente a la crisis energética. Desde entonces, el Gobierno de Noboa ha mantenido los cortes de luz en todo el país en medio de una crisis de desabastecimiento que ha motivado la declaración del estado de emergencia en el sector energético, llevando incluso a la suspensión de la jornada laboral y las clases a mediados de abril.