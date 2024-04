Columbia veta a un manifestante estudiantil que dijo que "los sionistas no merecen vivir"

Nueva York, 26 abr (EFE).- La Universidad de Columbia, donde desde hace más de una semana hay una acampada de estudiantes pro Palestina que piden el fin de la guerra en Gaza, anunció este viernes que excluyó de su campus a un líder del campamento de la protesta estudiantil que declaró en un video en enero que "los sionistas no merecen vivir".

No obstante, al anunciar su decisión de prohibir la entrada al campus del estudiante, la universidad no dejó claro si había sido suspendido o expulsado permanentemente.

El estudiante, Khymani James, hizo los comentarios durante y después de una audiencia disciplinaria con los administradores de Columbia que grabó y luego publicó en Instagram.

La audiencia de principios de año se centró en un comentario anterior que compartió en las redes sociales, en el que hablaba de luchar contra un sionista. "No lucho para herir ni para que haya un ganador o un perdedor, lucho para matar", escribió.

En el video una administradora de Columbia le pregunta: "¿Ves por qué esto es problemático de alguna manera?"

A lo que James responde: "No".

En el video de Instagram, el estudiante, además, dice que "los sionistas son los supremacistas blancos y los nazis".

"Todo esto es la antítesis de la paz. Y entonces, sí, me siento muy cómodo, muy cómodo, pidiendo que esa gente muera", anota en el video James.

No obstante, este viernes por la mañana, James señaló en sus redes sociales que lo que dijo "estuvo mal".

"Cada miembro de nuestra comunidad merece sentirse seguro" añadió y detalló que hizo estos comentarios en enero antes de involucrarse con el movimiento de protesta que se desarrolla hora en el campus.

Asimismo, anotó que los líderes de las protestas estudiantiles no toleraron los comentarios que hizo a principios de año.

Por su parte, otros grupos de estudiantes pro Palestina han anotado, según The New York Times, que las declaraciones de un estudiante no reflejan el movimiento en su conjunto.

El vicepresidente de comunicaciones de Columbia, Ben Chang, dijo en una convocatoria virtual con los medios esta tarde que continúa el "diálogo" entre los representantes de la universidad y los organizadores de las protestas estudiantiles sobre el desmantelamiento de la acampada en el campus. EFE

syr/sbb