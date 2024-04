Biden promete que no descansará hasta lograr el retorno de los rehenes a Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que no dejará de trabajar en la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás hasta que regresen a sus hogares. Biden ha publicado en redes sociales una imagen en la que acompaña en el Despacho Oval de la Casa Blanca a la niña israelí-estadounidense Abigail Edan, de 4 años, secuestrada por el movimiento islamista palestino y liberada en noviembre tras un intercambio con presos en manos de Israel. Desde entonces, los dos bandos no han efectuado canje alguno, en medio de negociaciones extremadamente difíciles para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza. "No descansaré hasta que todos los rehenes arrancados de sus familias y secuestrados por Hamás regresen a los brazos de sus seres queridos", ha asegurado el mandatario. "Tienen mi palabra. Sus familias tienen mi palabra", ha añadido el presidente estadounidense al término de su mensaje. Los padres de la niña murieron a manos de las milicias palestinas que atacaron Israel del 7 de octubre.