Alonso Caparrós cree que el distanciamiento de Ángel Cristo Jr. con su familia tiene solución

Los dos temas que se están de más actualidad en las últimas semanas siguen siendo las Campos, tras la exclusiva que dio José María Almoguera con Paola Olmedo hablando de Carmen Borrego, y Ángel Cristo Jr., por todo lo que está hablando en 'Supervivientes 2024' y su futura boda este domingo con Ana Herminia. Hace unos días hablábamos con Alonso Caparrós sobre todo lo que ha pasado en la vida de Bárbara Rey y, recordando el tiempo que estuvo distanciado de su familia, no ha dudado en mandarle un mensaje a través de nuestras cámaras. "Yo, sinceramente, después de todo lo pasado, es verdad que a mí me fue útil, pero es algo que me podría haber evitado, ¿no? Y creo que no es sano, en el caso ahora de Ángel con Sofía y con Bárbara... No es sano airear, lo digo por propia experiencia" nos comentaba el colaborador de televisión. Alonso nos aseguraba que "hablo mucho con Sofía de esto y le digo que me parece mal el camino que ha tomado su hermano, aunque es cierto que también le digo que debería escucharlo porque hay mucha verdad en lo que dice" y nos aseguraba que "tienen una conversación pendiente los tres. Pero yo no lo recomiendo, yo creo que estas cosas es mejor resolverlas en privado". En cuanto al enfrentamiento entre José María Almoguera y Carmen Borrego, el colaborador de televisión se ha sincerado y cree que "lo tiene complicado Carmen, porque en esto también tiene que ver, o sea, no es una cuestión de unos o de otros. No de lo que haga su hijo, ella está en un medio y yo creo que mucho de todo esto que ha surgido surge porque no le ha quedado más remedio, se ha visto abocado a ello, ¿no?". Y recordaba que ese enfrentamiento viene de lejos, ya que "nosotros pusimos en evidencia en 'Sálvame' unas conversaciones que eran privadas que eso... evidentemente causó una ruptura importante, pero yo creo que mientras sigan en el medio, esto irá peor" sentenciaba.