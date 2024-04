Zelenski alerta de un posible desastre como el de Chernóbil si Rusia sigue al mando de la central de Zaporiyia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha instado a la comunidad internacional a ejercer presión contra Rusia para que la central nuclear de Zaporiyia, ahora bajo su control, regrese a manos de Ucrania y evitar así con ello otro posible desastre como el de Chernóbil, ocurrido hace ahora casi cuatro décadas. "La central nuclear de Chernóbil estuvo ocupada durante 35 días. Los soldados rusos saquearon los laboratorios, capturaron a los guardias y abusaron del personal, utilizándolos para lanzar nuevas hostilidades", ha dicho Zelenski en un discurso con motivo del 38 aniversario de aquel desastre nuclear. "La radiación no conoce fronteras y no distingue banderas nacionales. El desastre de Chernóbil mostró al mundo lo rápido que pueden aparecer amenazas mortales", ha dicho Zelenski, quien ha reconocido la labor que realizaron "decenas de miles de personas" para frenar aquellas "terribles consecuencias". Zelenski ha buscado trazar un paralelismo entre aquel episodio y la actual situación en la central de Zaporiyia, "rehén", ha dicho, de los "terroristas" rusos. "Es deber del mundo entero ejercer presión sobre Rusia para que sea liberada y vuelva al control total de Ucrania", ha reclamado. "Sólo así se garantizará que el mundo no experimente nuevos desastres radiológicos, exactamente la amenaza que hay cada día con presencia de los invasores rusos en la central nuclear de Zaporiyia", ha dicho. Desde el 4 de marzo de 2022, apenas unos días después del inicio de la invasión de Ucrania, la central de Zaporiyia está bajo control de Rusia. Se trata de la planta nuclear más grande de Europa y desde el 11 de septiembre de 2022 no genera electricidad. Sus seis reactores están en modo de parada en frío. Una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) permanece en el lugar de manera permanente, desde el 4 de septiembre de 2022. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que las instalaciones hayan sido escenario de ataques de los que rusos y ucranianos se acusan mutuamente.