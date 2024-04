Tamara Falcó visita a su hermana Ana Boyer y a su sobrino recién nacido en el hospital

Ana Boyer y Fernando Verdasco ya son padres de su tercer hijo. Un niño que llegó al mundo este miércoles 24 de abril en el Hospital Ruber Internacional de Madrid y cuyo nombre no han revelado por el momento, aunque sí ha trascendido que todo ha salido fenomenal y tanto la mamá como el recién nacido se encuentran muy bien. La socialité y el tenista han puesto de este modo el broche a su historia de amor, que dura ya 11 años, cumpliendo un sueño al convertirse en familia numerosa con sus 3 niños: Miguel, de 5 años; Mateo, de 3, y el pequeño de la casa, que pronto se convertirá en el mejor compañero de juegos de sus hermanos. La revista 'Semana' era quien adelantaba la feliz noticia a primera hora de este jueves, revelando que tanto Isabel Preysler como Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya se habrían acercado al hospital para conocer al nuevo miembro del clan. La marquesa de Griñón, a la que le encantaría seguir los pasos de Ana y formar su propia familia 9 meses después de su boda -para lograrlo se está sometiendo a un novedoso tratamiento de fertilidad natural basado en la Naprotecnología- todavía no se ha quedado embarazada, aunque los rumores acerca de su posible maternidad han sido constantes desde que le dio el 'sí quiero' a Íñigo. Mientras no llega el momento, Tamara está feliz de ejercer como tía, y así lo ha vuelto a demostrar llegado al hospital para visitar de nuevo a su hermana y al bebé acompañada por uno de sus sobrinos, con el que se ha deshecho en atenciones cogiéndolo de la mano para entrar a la clínica portando la mochila del pequeño. Siempre estilosa, la socialité ha lucido una camisa celeste y un trench beige, además de gafas de sol negras y el pelo recogido en un moño informal. Muy discreta en este momento tan especial de la vida de Ana, la marquesa ha evitado dar detalles sobre el parto ni sobre el recién nacido y al abandonar el hospital un coche la ha recogido en la misma puerta para esquivar las preguntas de la prensa.