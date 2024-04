Simeone: "La afición siempre ha estado, nosotros tenemos que alimentar que eso siga vivo"

Majadahonda (Madrid), 26 abr (EFE).- Aun después de dos derrotas consecutivas, incluida la eliminación de la Liga de Campeones en Dortmund, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes que la afición volverá a empujar a su conjunto ante el Athletic Club, pero remarcó que es el equipo quien tiene que "alimentar que eso siga vivo" con el juego.

"Está claro que la gente siempre ha estado cada día que hemos jugado en casa, ha demostrado su cariño, su afecto, su empujarnos y este sábado seguramente lo volverán a hacer. Nosotros somos los que tenemos que alimentar que eso siga vivo y dependerá del juego, como siempre en el fútbol", expuso el técnico tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"Necesitamos de todos; del equipo, de la gente, de que nosotros podamos transmitirle a los futbolistas la importancia del momento y la responsabilidad que tenemos que tener", anunció Simeone, cuyo conjunto defiende la cuarta plaza, tres puntos por delante del equipo bilbaíno, que es quinto en la tabla, en el pulso que sostienen ambos por ese puesto.

Es un duelo directo, fundamental, por la última posición hacia la Liga de Campeones de la próxima temporada. "Todos los días escuchamos las mismas frases, porque cada partido tiene su importancia. No me voy a alejar de lo que hemos dicho desde hace doce años; partido a partido, importancia del de este sábado y a trabajarlo y llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño", insistió el técnico, después de dos derrotas consecutivas.

El martes de la semana pasada, el Atlético fue eliminado de la Liga de Campeones con un 4-2 en Dortmund. El domingo pasado fue doblegado en LaLiga por el Alavés (2-0).

El equipo está "con muchas ganas de revertir el mal partido" del domingo, "sobre todo en el primer tiempo, y con la ilusión de volver a jugar en casa y hacer un buen encuentro", según indicó.

"El Bilbao es uno de los equipos que menos goles lo hacen (30 goles en contra). El Madrid está primero (con 22) y ellos segundos. Eso ya de por sí habla de sus características de equipo. Seguramente, es de las mejores temporadas en los últimos 30 años a nivel de Liga, ni que hablar ganando la Copa del Rey, está haciendo una temporada extraordinaria y los resultados están a la vista", destacó.

"Un equipo intenso, agresivo, veloz de contragolpe, un equipo que tiene las ideas muy claras cómo presionarte, que juega bien al fútbol y por eso está haciendo una grandísima temporada", continuó Simeone, que se reencontrará con uno de sus jugadores cruciales en sus primeros años en el Atlético: Raúl García, ahora en el Athletic Club y quien se retirará al final de esta temporada.

"Primero como persona, un hombre especial, que ha dado todo por el Atlético de Madrid cuando nos ha tocado compartir con él muy buenas temporadas. Como deportista, un grandísimo profesional siempre para lo que le toque, para jugar donde se le necesite. Lo siguió haciendo estos últimos años en Bilbao. Este sábado seguramente el estadio le dará un gran recibimiento, porque se lo merece, y nosotros un gran abrazo por el cariño que tenemos para con él", valoró sobre el futbolista navarro.

No opinó de las palabras de Rodrigo de Paul, que consideró que el Atlético haría una muy buena campaña si se clasifica para la Liga de Campeones, y respondió que "no" se imaginaba estar a tanta distancia del Real Madrid, el líder, a estas alturas (hay 20 puntos entre ambos conjuntos), porque no tiene "la bola mágica de saber lo que va a pasar".