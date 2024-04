Samsung contribuirá a mejorar el bienestar de las personas con sus 'wearables' y la creación de "un círculo de cuidado"

Samsung ha compartido su visión para "aprovechar aún más" su ecosistema de dispositivos 'wearables' y sus tecnologías de monitorización continua, para fomentar cambios de vida saludables en los usuarios impulsados por las conexiones sociales, basándose en la creación de un "círculo de cuidado" con familiares y amigos. La compañía ha organizado un encuentro en el que los miembros del Consejo Asesor de Salud de Samsung han debatido sobre el futuro de la salud de los usuarios y cómo los 'wearables' con inteligencia artificial (IA) desempeñarán un papel importante en el avance del sector. Así, los expertos en salud, entre ellos el vicepresidente senior y director del equipo de Salud Digital de MX Business en Samsung Electronics, Hon Park, han incidido en cómo Samsung puede "adoptar estratégicamente la IA", con un enfoque específico en su próxima cartera de 'wearables'. Actualmente, los 'wearables' de Samsung como, por ejemplo, sus 'smartwatches' Samsung Galaxy Watch, permiten monitorizar y extraer datos de salud del día a día de los usuarios, como el ritmo cardiaco, el oxígeno en sangre, la calidad del sueño, el registro de la respiración e, incluso, la composición corporal. Esta última función -disponible desde el Samsung Galaxy Watch 4- permite medir la cantidad de agua, el porcentaje de grasa y el de tejido muscular en el cuerpo, con el sensor BioActive. Tal y como han explicado en un comunicado en su blog, a nivel sanitario, los datos de registro de vida diarios obtenidos a partir de los 'wearables' pueden resultar útiles en la atención sanitaria y la gestión clínica, ya que permiten comprender el contexto completo del historial de salud de cada persona. De hecho, el director del Centro de Investigación de IA de Samsung en el Centro Médico Samsung (SAIC), Myung Jin Chung, ha remarcado que la IA puede ayudar a los médicos agilizando la gestión e interpretación de la información recopilada a lo largo del tiempo. Es decir, al mostrar datos ya interpretados de la monitorización diaria, simplifica el proceso de análisis y ayuda a obtener información para identificar posibles problemas. "Estas herramientas, impulsadas por la IA, pueden convertir fácilmente los datos en información consumible y conocimientos procesables, lo que permite a las personas tomar medidas proactivas para reducir los posibles riesgos para la salud", ha concordado el EO y cofundador de la plataforma de análisis médico BeeKeeper AI, Michael Blum. "CÍRCULO DE CUIDADO" CON FAMILIARES Y AMIGOS Por otra parte, tal y como ha compartido Myung Jin Chung, si bien los dispositivos de Samsung ya están profundamente integrados en la vida cotidiana de las personas, "existen oportunidades para aprovechar aún más su ecosistema", de cara a facilitar cambios en el comportamiento para conseguir mejorar el bienestar. Así, Chung se ha referido al impulso que ofrece el apoyo de familiares y amigos a la hora de afrontar cambios en la vida diaria relacionados con la salud. Por ello, ha señalado que es necesario crear un "círculo de cuidado" con personas cercanas. Para ello, ha trasladado que Samsung puede contribuir a la creación de "un círculo de atención" aprovechando su experiencia y capacidades para maximizar las conexiones sociales. De esta manera, y junto con la motorización continua, podrá proporcionar a los usuarios "un mayor conocimiento sobre sí mismos y sus seres queridos", utilizando su tecnología para conectar con más personas. MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE Además de todo ello, el presidente del Instituto de Investigación de la Diabetes en el Centro Médico Mills Peninsula, David Klonoff, también se ha referido al uso de tecnologías para facilitar la medición de la glucosa en sangre. Según ha apuntado, el control de la glucosa "es cada vez más frecuente" en el día a día de los usuarios, tanto por las personas que padecen diabetes, como por aquellos que están interesados en llevar un estilo de vida más saludable. En este sentido, ha explicado que las métricas de salud como la presión arterial, el nivel de actividad, y la calidad del sueño, en combinación con los datos de glucosa, "permiten entender los estilos de vida y las experiencias de las personas". Aunque los 'wearables' de Samsung aún no disponen de una tecnología capaz de medir el nivel de azúcar en sangre, Klonoff ha remarcado que si los usuarios pueden obtener una comprensión "más rica y detallada" de la salud metabólica, incluyendo la glucosa, tendrán más oportunidades de identificar señales de alerta temprana de posibles problemas de salud, como es la diabetes. No obstante, tal y compartió Bloomberg en 2022, Samsung continúa explorando el desarrollo de una tecnología que permita la monitorización de glucosa no invasiva, algo que está llevando a cabo con su anillo Galaxy Ring, el cual ya mostró en el Mobile World Congress 2024 y se prevé que sea presentado en el mes de julio.