Relatores de la ONU piden que se garantice el paso seguro de la Flotilla de la Libertad en su camino a Gaza

Un grupo de relatores de Naciones Unidas ha reclamado este viernes que se garantice el paso seguro de la Flotilla de la Libertad hasta la Franja de Gaza, tras días de retrasos en la salida de la misma desde Turquía, al tiempo que han solicitado a Israel que "cumpla con el Derecho Internacional" y no impida que atraque en el enclave palestino. "La Flotilla de la Libertad tiene derecho de libre paso en aguas internacionales e Israel no debe interferir en su libertad de navegación, reconocida desde hace mucho tiempo por el Derecho Internacional", han sostenido. "A medida que la Flotilla de la Libertad se acerque a las aguas territoriales palestinas frente a Gaza, es esencial que Israel respete el Derecho Internacional, incluidas las recientes órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para garantizar el acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria", han recalcado. "Estamos especialmente preocupados por la seguridad de los participantes de la Flotilla de la Libertad a la luz de los repetidos ataques selectivos de Israel contra misiones humanitarias civiles y de la ONU", han manifestado. "Israel debería recordar que el mundo está observando de cerca y abstenerse de cualquier acto hostil contra los participantes de la flotilla", han dicho, antes de recordar que el Ejército israelí mató a diez personas durante un asalto en 2010 al 'Mavi Marmara', que navegaba hacia Gaza en el marco de una iniciativa similar. Así, han reseñado que "la Coalición Flotilla de la Libertad es una iniciativa civil pacífica cuyos barcos, que saldrán de Turquía, portarán 5.550 toneladas de ayuda humanitaria y cientos de observadores humanitarios internacionales a la cercada Franja de Gaza", antes de incidir en que en los mismos van "activistas de Derechos Humanos, incluidos abogados, doctores, enfermeras, periodistas, parlamentarios y políticos". De esta forma, han manifestado que el objetivo es "entregar ayuda vital directamente al cercado pueblo en Gaza, desafiando de forma legítima el control de Israel sobre la entrada de asistencia humanitaria". "Cercar a una población civil es ilegal", han recalcado los expertos, que han denunciado además que Israel lleva a cabo actos de "violencia genocida", incluida "una campaña de hambre sin precedentes". "Tras 17 años de bloqueo contra Gaza, Israel ha creado ahora una hambruna al cortar el suministro regular de agua, comida y bienes esenciales en Gaza, destruyendo sustentos, el sistema alimentario y la infraestructura civil. Al fracasar a la hora de cumplir sus obligaciones humanitarias como potencia ocupante, Israel limita además la ayuda humanitaria, bombardea de forma intencionada convoyes humanitarios y ataca a trabajadores humanitarios y civiles que buscan ayuda", han denunciado. En este sentido, han hecho hincapié en que los participantes en la flotilla reclaman además un alto el fuego permanente, un acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria y el fin del bloqueo a Gaza, en lo que describen como "una manifestación material del apoyo internacional a la lucha palestina por la libertad y la autodeterminación, así como al derecho reconocido internacionalmente a recibir ayuda humanitaria sin interferencias o interrupciones". "Los países no están cumpliendo con sus obligaciones de poner fin al genocidio y el hambre de Israel en Gaza. De hecho, muchos países siguen apoyando a Israel con armas, fondos y apoyo político: esto puede convertirlos en cómplices del genocidio y el hambre de Israel", han advertido, antes de argüido que "es por eso que los civiles, como los participantes de la 'Flotilla de la Libertad', muestran cada vez más su solidaridad protegiendo y cumpliendo los Derechos Humanos de los palestinos a través de la acción directa". Los firmantes del comunicado son la relatora especial sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese; el relator sobre el derecho a la comida, Michael Fakhri; y el relator sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal. NUEVO RETRASO Los barcos debían haber salido ya de Turquía, pero acumulan varios retrasos, el último de ellos debido a una inspección sorpresa por parte de Guinea Bissau, bajo cuya bandera navega el buque insignia de este grupo 'Akdeniz', según fuentes de la organización consultadas por Europa Press y que denuncian "presiones" por parte de Israel al país africano. Así, estas fuentes han insistido en que "todo estaba en orden y preparado" para zarpar este mismo viernes, pero ahora no está claro cuándo puede arrancar la misión, a la que tienen previsto sumarse cargos políticos como la diputada de Podemos en el Congreso Martina Verlarde, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el número dos de la lista de Sumar a las europeas, Jaume Asens, el edil de Podemos en Málaga, Nico Sguiglia, y la diputada en el parlamento extremeño por IU Nerea Fernández.