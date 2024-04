Previa del Atlético de Madrid - Athletic Club

El Atlético de Madrid y el Athletic Club se medirán este sábado (21.00 horas) en el Cívitas Metropolitano durante la jornada 33 de LaLiga EA Sports, duelo al que ambos llegan distanciados por tan solo tres puntos en la clasificación y en el que una victoria colchonera supondría un gran paso de cara a jugar la Liga de Campeones, mientras que un triunfo de los 'leones' le volvería a aupar al 'top 4' de la tabla. El Metropolitano será testigo de una final por la clasificación para la próxima Champions y también de una revancha por las semifinales de la Copa del Rey. Atlético y Athletic se encuentran inmersos en una lucha titánica desde el comienzo de temporada por obtener un billete para disputar la máxima competición continental el próximo curso. En esas, el calendario y la dinámica de ambos en las últimas jornadas han deparado que el duelo directo tenga lugar en el momento decisivo del año. El equipo de Diego Pablo Simeone afronta el partido con la confianza de encontrarse tres puntos por encima en la clasificación y de solo haber caído derrotado en competición ante su público por el FC Barcelona, siendo el segundo mejor local de la competición. Sin embargo, no llegan en el mejor momento al partido, ya que, a la dolorosa eliminación europea por el Borussia Dortmund se le sumó una inesperada derrota la pasada jornada en Mendizorrotza frente al Alavés (2-0). Tampoco llega en su mejor momento el Athletic. Los pupilos de Ernesto Valverde encadenan tres jornadas sin conseguir la victoria en Liga, en las que solo han logrado sumar dos de los nueve puntos en juego. La final y el título de la Copa del Rey parecen haber hecho mella en el equipo vizcaíno que, pese a ello, depende de sí mismo para cerrar a lo grande el año. El duelo entre ambos se ha convertido en un clásico esta temporada, ya que al encuentro de ida liguero en San Mamés se han sumado los dos de semifinales de la Copa del Rey. Todos ellos han tenido un denominador común, que ha sido el resultado de victoria para los vascos, que tampoco encajaron gol en sus victorias por 2-0 y 4-0 en 'La Catedral', y por 0-1 en su visita copera cuando se convirtieron en el primer equipo capaz de vencer en el Metropolitano esta temporada. Así, para mantener la cuarta plaza, Simeone deberá encontrar la manera de hacer daño a un equipo al que no ha conseguido hincarle el diente en tres intentos. El dato más preocupante es la dificultad que han tenido los colchoneros para generar peligro sobre la meta 'athleticzale', a la que tendrán que hacer frente con su delantero titular, Álvaro Morata, mermado por una neuralgia trigeminal y que tratará de echar una mano. RECUPERAR AL MEJOR GRIEZMANN La buena noticia para los colchoneros es que en Liga, como locales, no caen derrotados frente al Athletic desde la temporada 2010-11, encadenando desde entonces doce partidos sin perder --10 victorias y dos empates. Además, la marcha del equipo de Valverde lejos de San Mamés en LaLiga no es halagüeña, ya que solo ha conseguido el triunfo en una de sus últimas seis salidas. Mientras, Simeone no podrá contar con el sancionado Stefan Savic, ni con los lesionados Gabriel Paulista y Memphis Depay, pero recupera a un jugador importante como es Marcos Llorente, que podría ocupar el carril diestro en detrimento de Nahuel Molina. Además, Mario Hermoso y Axel Witsel formarían parte del once inicial tras ser suplentes en la jornada anterior. El que será de la partida salvo sorpresa será el delantero francés Antoine Griezmann, que vuelve a enfrentarse al equipo al que más goles ha hecho a lo largo de su carrera deportiva con 14 tantos. Sin embargo, en los tres últimos partidos ante el equipo vasco no ha conseguido marcar y no parece estar en su mejor momento. A su lado parece que estará el argentino Ángel Correa. En el caso del Athletic, Valverde únicamente cuenta con la baja de Óscar de Marcos, que cumple sanción tras ver la quinta amarilla ante el Granada, pero que es una baja que merma la defensa ya que el lateral izquierdo titular, Yuri Berchiche, también se perderá el encuentro por lesión. Íñigo Lekue ocupará seguramente el izquierdo, mientras que Yeray Álvarez o el canterano Ismael Prados ocuparían el derecho. Además, el técnico extremeño podría devolver a la titularidad en el centro del campo a Beñat Prados para la batalla física en esa zona contra el Atlético, mientras que espera saldar el choque sin amonestaciones para los hermanos Williams, ambos apercibidos de perderse la próxima jornada. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Giménez, Witsel, Hermoso, Lino; Barrios, Koke, De Paul; Morata y Griezmann. ATHLETIC CLUB: Simón; Yeray, Vivian, Paredes, Lekue; Prados, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta. --ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). --ESTADIO: Cívitas Metropolitano. --HORA: 21.00/DAZN.