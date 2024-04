(Pre) El Girona quiere romper su mala racha a domicilio en Gran Canaria y el Almería puede decir adiós

El Girona intentará meter presión al FC Barcelona en la pelea por la segunda posición de LaLiga EA Sports 2023-2024 con una victoria en su visita a una UD Las Palmas en mal momento, mientras que Mendizorrotza acogerá un duelo clave por la permanencia entre el Deportivo Alavés y el RC Celta y en el Power Horse Stadium el colista UD Almería podría despedirse de la categoría ante un Getafe que aún sueña con Europa, en partidos correspondientes a la jornada 33 del campeonato. En el Estadio Gran Canaria se abrirá la actividad sabatina (14.00 hora peninsular) con un atractivo duelo entre la UD Las Palmas y el Girona, dos equipos que apuestan por el buen juego, pero que no están en su mejor momento, sobre todo los locales, inmersos en una mala racha de resultados. El equipo grancanario estaba siendo una de las revelaciones del año, pero se ha atascado en este tramo final de temporada, donde ha perdido frescura y solidez defensiva como se demostró el pasado sábado en el ABANCA Balaídos donde cayó por 4-1 ante el Celta y pese a adelantarse en el marcador. Esta fue la quinta derrota consecutiva para los de Francisco Javier García Pimienta y el octavo partido sin ganar para un total de dos meses y medio sin hacerlo desde que batiese en casa al Valencia (2-0), con sólo cinco goles marcados y 19 recibidos. De todos modos, con 37 puntos y 12 de ventaja sobre el descenso, la situación clasificatoria no es grave, pero los locales intentarán romper ese mala dinámica para alcanzar la simbólica barrera de los 40 puntos y respirar. Además, enfrente está un Girona, menos efervescente en su fútbol que hace unos meses y que aunque sigue arriba y sacando victorias, se le están resistiendo sobre todo cuando sale de su fortín de Montilivi donde volvió a sonreír y golear el pasado fin de semana ante el Cádiz (4-1) y confirmar, como mínimo, una histórica primera participación en competición europea. Pero lejos del calor de su afición el panorama cambia para los de Míchel, a los que les está costando sacar los tres puntos a domicilio y aunque son el tercer mejor visitante del campeonato, arrastran cinco derrotas consecutivas. Romper la racha le servirá para dar un paso de 'gigante' hacia el sueño de la Liga de Campeones y también para colocarse segundo provisionalmente con un punto de ventaja sobre el FC Barcelona que juega el lunes ante el Valencia en el Lluís Companys. García Pimienta sólo tiene la baja por lesión del lateral mexicano Julián Araújo y recupera para el centro de la defensa a Saúl Coco, sancionado en Vigo, mientras que Michel vuelve a tener a su disposición a Victor Tsygankov, que podría ocupar en el once el puesto de un Yan Couto que sufrió un aparatoso corte en la frente tras un fuerte choque en un entrenamiento con Juanpe, que sí será baja junto a Cristhian Stuani. DUELO DIRECTO EN VITORIA Por su parte, en el Estadio de Mendizorrotza (18.30) habrá un importante duelo directo por la permanencia entre el Deportivo Alavés y el RC Celta, con los visitantes mucho más urgidos que su rival, que quiere hacer bueno su segundo partido en casa para rozar la salvación. El conjunto vitoriano llega al partido con el ánimo por las nubes después de derrotar con autoridad al Atlético de Madrid en casa por 2-0 y colocarse con 35 puntos, diez por encima del Cádiz y cuatro más que los celestes, que necesitan sumar para coger aire. Los 'babazorros' se están mostrando más sólidos ante su afición, frente a la que han sumado 24 puntos, con siete de sus nueve victorias, y esperan volver a serlo para tener un buen colchón antes de un tramo exigente de calendario con partidos ante equipos de la parte alta como el Valencia, el Girona y el Real Madrid. El Celta, por su parte, también acude al encuentro con buena cara gracias a su buen partido y victoria de la pasada jornada ante la UD Las Palmas, donde volvió a contar con la mejor versión de Iago Aspas, necesaria para finiquitar cuanto antes la permanencia. El equipo gallego sólo tiene seis puntos de ventaja sobre la 'quema' y tratará de meter presión al Cádiz con una victoria a domicilio, lo que más le ha costado esta temporada, aunque con Claudio Giráldez se estrenó asaltando el Ramón Sánchez-Pizjuán. El entrenador del Alavés, Luis García Plaza, tendrá problemas para configurar su defensa ya que tiene a sus dos centrales, Rafa Marín y Aqbar, sancionados, por lo que parece que jugarán Rubén Duarte y Nahuel Tenaglia, laterales, mientras que Luis Rioja podría volver al once. Giráldez no tiene al noruego Jörgen Strand Larsen por sanción y el griego Anastasios Douvikas se perfila como su reemplazo. EL GETAFE, A SENTENCIAR EL ADIÓS DEL ALMERÍA Finalmente, en el Power Horse Stadium, la UD Almería, colista de la tabla, tratará de dar una alegría a su afición que puede ser inútil ante un Getafe que necesita los tres puntos para seguir soñando con la séptima plaza si gana. El conjunto almeriense tiene a 17 puntos la salvación y todo lo que no sea ganar a los azulones supondrá su descenso matemático. La victoria, de todos modos, tampoco es de gran ayuda, pero le dejaría dependiendo de que Celta y Mallorca no sumasen. Con todo, el equipo de Pepe Mel, con las bajas de los sancionados Largie Ramazani y Gonzalo Melero, ya tiene asumido que no continuará en LaLiga EA Sports y su objetivo ahora será, sobre todo, en casa, de dejar la mejor imagen posible, empezando por un Getafe que con 40 puntos tiene la permanencia conseguida. El equipo getafense viene de tres jornadas sin ganar, con dos empates consecutivos que le han descolgado un tanto de la pelea por la zona europea, ahora a ocho puntos de la séptima plaza que ocupa el Betis. Para seguir en la pelea necesitará la segunda victoria del curso a domicilio en un partido donde Carles Aleñá se ha unido a las bajas conocidas. --HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 33 DE LALIGA EA SPORTS. Las Palmas - Girona. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 14.00. Almería - Getafe. Cuadra Fernández (C.Balear) 16.15. Alavés - Celta. Pulido Santana (C.Las Palmas) 18.30. Atlético - Athletic. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.