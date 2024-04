Paola Olmedo responde a los rumores de que tiene una nueva ilusión: "Vais por muy mal camino"

Nueva y sorprendente información sobre Paola Olmedo. Y es que apenas un mes después de su separación de José María Almoguera -que acaba de alquilar un apartamento en el centro de Madrid confirmando que su ruptura no tiene vuelta de hoja-, su todavía mujer podría estar rehaciendo su vida amorosa. Así lo ha revelado la periodista Silvia Taulés este jueves en 'TardeAR': "Sus amigos sospechan que tiene una nueva ilusión, que hay otro hombre en su vida". Algo que su entorno supone porque la nuera de Carmen Borrego ha hecho varias escapadas en solitario los últimos fines de semana, lo que les lleva a pensar que se iría con su 'ilusión'. Que podría no ser tan "nueva", ya que según Leticia Requejo apuntaba a que el "paño de lágrimas" de Paola conocería muy bien a José María, al que este tema podría no pillarle de sorpresa. Informaciones a las que la esteticien ha reaccionado sin poder contener la risa. Relajada y dejando claro que no tiene nada que ocultar, la todavía mujer del nieto de Teresa Campos ha roto su silencio: "Vais por muy mal camino, vais por muy mal camino" ha asegurado. Eso sí, no ha aclarado si la prensa "va por mal camino" en lo de que tiene una nueva ilusión, o en lo de que José María conocería muy bien a su "amigo especial".