New York City FC, un presente latino y un futuro en Queens

David Villafranca

Nueva York, 26 abr (EFE).- Un flamante estadio en el horizonte en Queens. Futuros vecinos del Abierto de EE.UU. de tenis y de los New York Mets. Diez temporadas en la MLS y una afición con mucho sabor hispano. El New York City FC (NYCFC) vive un momento clave y el uruguayo Santiago Rodríguez y el argentino Julián Fernández hablan sobre cómo ven la situación del club desde dentro.

"No es normal no tener un estadio".

Relajado en una esquina de la mesa junto a su compañero uruguayo Santiago Rodríguez, el argentino Julián Fernández disfruta de una cena en un restaurante de comida argentina de Nueva York junto a un grupo reducido de periodistas, entre ellos EFE.

Hablan de los contrastes de la afición al fútbol en Sudamérica y Estados Unidos y del crecimiento de la MLS tras la llegada de Leo Messi, pero también de temas más allá del deporte como la música que les gusta o lo que extrañan de sus países.

Aun así, la actualidad de su equipo, el New York City FC (NYCFC), se cuela entre las empanadas y la parrillada por los planes ya confirmados para que el club tenga por fin un hogar permanente en 2027 tras años y años de ser un invitado ambulante en los estadios de béisbol de los New York Yankees y los New York Mets.

"Después te terminás acostumbrando de ir a jugar al Yankee o al Citi Field, pero sí te deja ansiedad de tener tu propio estadio, de que la gente se sienta como en su casa", apuntó Fernández, atacante argentino de 20 años y que lleva dos goles en los dos últimos partidos del equipo (dos triunfos).

Queens como destino

Nueva York tiene cinco 'boroughs' (distritos) y las pasiones deportivas se viven de forma especial en cada uno de ellos. Por ejemplo, Manhattan es territorio de los New York Knicks en el legendario Madison Square Garden, los Nets llevaron a Brooklyn hasta su propio nombre y los Yankees son los reyes del Bronx.

Quitando Staten Island, siempre un poco en segundo plano respecto al resto, queda Queens, la casa de los Mets y también del Abierto de EE.UU. de tenis, que se disputa en el gran complejo de Flushing Meadows ahora conocido como USTA Billie Jean King National Tennis Center.

En ese 'borough' se instalará el NYCFC con un estadio con capacidad para 25.000 espectadores y una inversión de 780 millones de dólares y que será el primero de Nueva York específicamente pensado para el 'soccer' ya que el Red Bull Arena de los New York Red Bulls se encuentra en Harrison (Nueva Jersey, EE.UU.).

"El estadio va a ayudar mucho para el club, también para los jugadores que puedan llegar a venir en un futuro", consideró Rodríguez, el gran referente del equipo y que ya lleva cuatro tantos esta campaña.

"Va a ayudar a que New York City como club expanda su marca para Queens, para los otros distritos de acá, para atraer más público, más gente, más fans... más todo. El día que se inaugure me imagino que va a ser una locura porque van a estar todos los ojos de la ciudad enfocados en eso. Va a ser algo espectacular", agregó el uruguayo de 24 años.

El NYCFC forma parte del conglomerado City Football Group que tiene al Manchester City como punta de lanza y a otros equipos destacados como el Girona.

Con camiseta y pantalón de color azul celeste, el NYCFC disputa esta temporada su décimo año en la MLS y ya tiene una MLS Cup en sus vitrinas, la que ganó en 2021.

El desembarco en Queens no solo acabará con la anomalía de no tener un estadio propio sino que el club también aspira a crear una identidad marcada en un 'borough' con una gran población latina, especialmente en zonas como Jackson Heights.

"Para la gente de Queens va a ser algo tremendo (....). Van a sentirse más cerca del club y el impacto en Queens va a ser muy grande porque los niños de ahí seguro le van a ir sin pensarlo al New York City", indicó Rodríguez.

Fernández asintió y mencionó que el nuevo recinto de Queens contribuirá a crear "un sentido de pertenencia".

"Si le preguntas a él (Rodríguez), creció en Nacional. Si me preguntas a mí, crecí en Vélez. Yo creo que es un poco eso: tener un sentido de pertenencia, de dónde salieron los jugadores, de dónde vienen. Creo que para el jugador es muy importante", argumentó.

El futuro está en Queens pero el presente del NYCFC ya es muy latino, no solo por tener jugadores cómo Rodríguez o Fernández sino por el respaldo de los numerosos fans hispanos que tienen en cada partido.

"El apoyo que tenemos nosotros, que acá en Nueva York hay muchos latinos, creo que la mayor parte es latino, si no me equivoco", dijo Rodríguez.

"Siempre que salimos de los partidos y tenemos que pasar por el pasillo que está la gente esperando en el Yankee, casi todos hablan español (...). Eso para nosotros es también muy agradable y lindo porque te sientes un poco más en casa", cerró.