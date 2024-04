Nadal predice un dobles olímpico con Alcaraz: "Si no hay nada extraño jugaremos"

El tenista español Rafa Nadal desveló que piensa en la posibilidad de formar pareja con Carlos Alcaraz para el dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024, algo que a ambos les hace "gran ilusión" y que sucederá si "no hay nada extraño". "(Carlos) no tiene que preguntarme nada, si no hay nada extraño jugaremos", desveló el campeón de 22 'grandes' este viernes en una entrevista a 'Iguales', el podcast oficial del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada donde ambos coinciden. Alcaraz, por su parte, había mostrado recientemente su interés por que se cumpliera ese sueño olímpico, algo que, según confirmó el propio Nadal, también tiene en mente el de Manacor. "Para mí también es una gran ilusión y, si no estoy equivocado, me han dicho que para él también", afirmó. "Sería bonito poder jugar algún torneo antes de las Olimpiadas para prepararnos y para entendernos dentro de una pista", añadió un Nadal que ganó el bronce individual en Pekín 2008 y fue oro en dobles junto a Marc López en Río de Janeiro 2016. Nadal, que juega en Madrid su tercer torneo de un 2024 de regreso tras el 2023 en blanco, se encuentra en búsqueda de ritmo y de afianzar su físico en la gira europea sobre tierra, pero es optimista pensando en el futuro. "Creo que si los dos llegamos en condiciones, por qué no podemos tener la oportunidad de hacer una buena pareja y aspirar a cosas bonitas", afirmó. "Creo que sería algo bueno para los dos y para el equipo español. Veremos cómo evolucionan las cosas, yo espero estar a la altura para ser una buena pareja para Carlos. Él seguro que lo será para mí. Veremos dónde podemos llegar y espero poder trabajar un poco juntos antes de ello", añadió.