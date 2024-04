Nadal, dispuesto al doble olímpico con Alcaraz

Madrid, 26 abr (EFE).- Rafael Nadal se mostró dispuesto este viernes a formar pareja de dobles con Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024 tal y como, previamente, había expresado el jugador murciano.

Uno y otro han hecho pública en los últimos tiempos la "ilusión" de competir en el torneo olímpico. Días atrás, Alcaraz insistió, aunque reconoció que le daba miedo todavía hacer la propuesta al ganador de veintidós Grand Slam. Nadal se mostró también encantado con la idea.

"No tiene que preguntar nada; si no hay nada extraño jugaremos. Para mí también es una gran ilusión y si no estoy equivocado para él también, según me han dicho. Sería bonito jugar algún torneo antes de las Olimpiadas para prepararnos y compenetrarnos en una pista", indicó Nadal en una entrevista realizada para el podcast del Masters 1.000 de Madrid.

"Si los dos llegamos en condiciones sería bonito y podemos hacer una buena pareja y aspirar a cosas bonitas. Y también sería algo bueno para los dos y para el equipo español", agregó Nadal, que confía en que ambos puedan llegar en un momento idóneo para el reto y, sobre todo, poder jugar antes para afrontar en condiciones la competición.

"Veremos cómo evolucionan las cosas y espero estar a la altura y ser una buena pareja para él. Él seguro que lo será para mi y veremos dónde podemos llegar y espero que podamos trabajar un poco juntos antes", indicó Nadal horas antes de afrontar el compromiso de segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid ante el australiano Alex de Miñaur.