Montero y Belarra apoyan una ILP contra la tauromaquia: "La mayoría en España es favorable a los derechos animales"

La candidata a las elecciones europeas de Podemos, Irene Montero y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han firmado este viernes 26 de abril una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la tauromaquia y destacan que "la inmensa mayoría" de ciudadanos españoles que son "favorable a los derechos animales". "Venimos a dar este apoyo a la iniciativa legislativa popular por la cual pretendemos que se cumpla la voluntad de la mayoría ciudadana, que no considera que la tortura, que el maltrato animal sea cultura y tenga que ser protegida como parte de nuestro patrimonio cultural. Hay una inmensa mayoría social en España que es favorable a los derechos de los animales", ha asegurado Montero en declaraciones para medios en la Plaza de Ventas de Madrid. La ILP, propuesta el pasado marzo por varios grupos animalistas, busca conseguir medio millón de firmas para derogar la Ley que considera patrimonio cultural inmaterial a la tauromaquia. La presidenta de la organización La Tortura no es Cultura y miembro de la promotora de la ILP, Marta Esteban, señalaba la necesidad de esta iniciativa porque "mientras la tauromaquia sea patrimonio cultural inmaterial, está blindada". En ese sentido, Montero ha explicado que se trata de "un primer paso" para lograr que las comunidades autónomas no financien estos "espectáculos macabros" con dinero público. "Un espectáculo donde incluso van niños, contraviniendo a Naciones Unidas. Vamos a seguir trabajando para que al menos con dinero público no se sigan financiando este tipo de espectáculo donde se maltratan a los animales", ha añadido. Montero y Belarra han estado acompañadas por el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde; la portavoz de Podemos, Isa Serra, y la diputada en la Asamblea de Murcia, María Marín. López de Uralde ha asegurado que la ciudadanía se encuentra "cada vez más alejada" de que la tauromaquia sea considerada "bien cultural", porque no debe ser algo representativo de la cultura española.