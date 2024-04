Los talibán afirman que tres países vecinos de Afganistán dan algún tipo de apoyo a Estado Islámico

Las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control de Afganistán en agosto de 2021 han denunciado que tres países vecinos dan algún tipo de apoyo a Estado Islámico, antes de incidir en que el grupo "no cuenta con refugios" en territorio afgano a raíz de las operaciones de las fuerzas de seguridad. "No hay refugio seguro para Estado Islámico en Afganistán. Desafortunadamente, lo hay en tres países vecinos", ha dicho el ministro de Exteriores afgano, Amir Jan Muttaqi, sin especificar a qué países se refiere. El país hace frontera con Pakistán, Irán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y China. Así, ha sostenido que "uno da personal, otro es una ruta para ser cruzada por individuos destructivos y otro les ha dado financiación y centros de planificación en su territorio", según ha informado la cadena de televisión afgana Tolo TV. "Si estos tres países cumplen sus responsabilidades, no habrá problemas en Afganistán o en la región", ha zanjado. El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabihulá Muyahid, afirmó a principios de enero que "todos los centros" usados por Estado Islámico "han sido eliminados" en el marco de sus operaciones de seguridad en Afganistán y subrayó que el grupo yihadista contaba en esos momentos con "entre 70 y 80" miembros en el país centroasiático. Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP), la rama del grupo yihadista en Afganistán, considera a los talibán unos traidores a la ortodoxia de la 'sharia' o ley islámica, y defiende una interpretación mucho más dura, motivo por el que ha sido objetivo de una campaña de seguridad por parte de los talibán.