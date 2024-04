Laura Matamoros pasa a la acción y flirtea con Javier Ungría

Durante una conversación sobre los chicos de 'Supervivientes' en las primeras semanas del reality, cuando estaba en 'Playa Limbo' con Kiko Jiménez, Laura Matamoros confesó que Javier Ungría "podría ser su tipo", dejando una puerta abierta a que sucediese algo con el ex de Elena Tablada en Honduras. Una frase muy comentada -incluso por la exmujer del empresario, que reveló que se conocen desde hace mucho tiempo porque el hermano de Javier es el mejor amigo del ex de la influencer, Benji Aparicio- que este jueves ha sacado a colación Jorge Javier Vázquez durante la gala, cuando todos los concursantes estaban en la palapa hablando de sus conflictos esta semana. El presentador preguntaba a Ungría en directo si Laura le había contado algo sobre lo que había hablado sobre él en 'Playa Limbo', desvelando que había dicho que podría ser "su tipo". "Como eres" reaccionaba la hija de Kiko Matamoros entre risas, aprovechando la ocasión para piropear al ex de Tablada y decirle que tienen una conversación "pendiente": "Hombre, es verdad que está muy guapo. Es de una familia de guapos" ha asegurado risueña, comparando a su compañero con el mismísimo Hércules. "Voy a coger todo lo bueno de eso" respondía un nervioso y descolocado Javier, al que sus compañeros han echado un capote para aliviar la 'tensión' del momento. "Aparte de guapo es buenísima persona" ha afirmado Gorka, mientras que Arkano ha destacado que es "muy buen tío". 'De perdidos al río' ha debido pensar Laura, que no ha dudado en pasar a la acción y proponerle una 'cita' a Ungría para poder hablar más con él: "Tenemos una conversación pendiente. Luego te acercas a mi ventana" le ha propuesto con picardía.