La ONU cierra un caso y deja en suspenso otros cuatro sobre su investigación interna a la UNRWA

La investigación interna de Naciones Unidas sobre los empleados de su agencia para los refugiados palestinos, la UNRWA, supuestamente implicados en la masacre del 7 de octubre en Israel ha anunciado que de las 19 pesquisas individuales examinadas hasta el momento ha decidido dar por cerrado un caso y dejado en suspenso provisionalmente otros cuatro al considerar que Israel no ha entregado las pruebas suficientes como para emprender acciones al respecto. En un comunicado publicado este viernes, la Secretaría General de la ONU confirma que su Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS, por sus siglas en inglés) ha investigado hasta ahora 19 casos individuales tras la denuncia israelí, la mayor crisis interna desatada en la agencia, que vio cómo numerosos países comenzaron a retirarle la financiación y exigir una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Poco a poco, algunos de estos países ya se han reincorporado al mecanismo de financiación pero han exigido a la agencia y a la ONU una investigación rotunda y transparente de lo ocurrido. Primero está el grupo de doce empleados que Israel denunció en febrero, cuyos contratos fueron "inmediatamente terminados" por la UNRWA, seguidos de otros siete más, cinco de ellos en marzo y dos en abril. Del grupo de los 12 iniciales, ocho siguen bajo investigación, pero un caso fue cerrado dado que "Israel no proporcionó pruebas que respaldaran sus acusaciones contra el miembro del personal acusado". En su caso, la OIOS está explorando "medidas administrativas correctivas" contra esta persona. Otros tres casos de este grupo han sido suspendidos, "dado que la información proporcionada por Israel no es suficiente" para que la oficina proceda con una investigación. La Secretaría General de la ONU está considerando "qué acción administrativa va a adoptar" en los casos que todavía está investigando dentro de este grupo. Sobre los siete casos restantes, la OIOS ha anunciado que un caso ha sido suspendido "pendiente de la recepción de pruebas adicionales" y los otros seis continúan bajo investigación. Responsables de la OIOS han informado a responsables de Naciones Unidas de que sus investigadores ya han viajado a Israel para tratar el tema con las autoridades israelíes y efectuarán otra visita el mes que viene para tratar esta cuestión. "Las conversaciones siguen en curso, hasta ahora han sido productivas y han posibilitado el progreso de las investigaciones", concluye la portavocía de la Secretaría General de la ONU en un comunicado.