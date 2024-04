La Minicopa aterriza en México

Carlos Mateos

Madrid, 26 abr (EFE).- Tijuana alberga desde este viernes y hasta el día 28 de abril la Minicopa México, el torneo de baloncesto de categoría infantil que ya ha triunfado en España de la mano de la ACB y que, por primera vez, traspasa fronteras gracias a la colaboración de esta con la LNBP y la Cibacopa, principales ligas del país americano.

De esta manera Pioneros Academy, Ángeles Ciudad de México, Halcones de Xalapa, Halcones Rojos de Veracruz, Caballeros de Culiacán y Abejas de León compartirán cartel con el Barça, campeón de la Minicopa Endesa en España, en una versión internacional del torneo que ha sido trampolín para jugadores que hoy son grandes estrellas.

Casos como los de Luka Doncic, Víctor Wembanyama o Ricky Rubio demuestran el éxito de este formato, que en territorio europeo se celebra en paralelo a la prestigiosa Copa del Rey y que en México ha puesto de acuerdo a las dos principales competiciones, apoyadas por el conocimiento y la experiencia que llega del otro lado del Atlántico.

"Hace tiempo estábamos dándole vueltas a potenciar la internacionalización de la ACB, que ya de por sí es fuerte porque todos los derechos que tenemos fuera se compran bien y se consume mucho. Cuando ves que tienes llegada global lo que quieres hacer es potenciarlo. Una vez que vimos que teníamos ese recorrido, empezamos a analizar dónde sería más probable conseguir cosas y que el avance fuese más progresivo y más directo", explica José Miguel Calleja, director general de la ACB, a EFE.

"Aterrizamos en México y empezamos a hablar con las ligas profesionales para saber cómo se constituyen, cómo funcionan, cómo hacen cosas. Llegar a la Minicopa fue un proceso de dos años, de ir viendo cómo podíamos colaborar como ligas y como espectáculos paralelos en diferentes sitios. Vimos que la Minicopa estaba funcionando muy bien en España, que tiene mucho seguimiento, que los equipos están encantados de jugar... y les planteamos replicarlo aquí", señala.

Ello ha significado impulsar el trabajo de esos clubes con los jóvenes: "Hay muchos equipos que no tienen canteras, pero querían participar porque hay un efecto llamada. Han entendido que esto les va a ayudar a generar afición. Los que no tienen cantera se plantearon qué hacer porque no podían participar. Les dijimos que no hacía falta que participasen con su cantera, lo hemos regionalizado y cada equipo tiene un área de influencia de la que pueden sacar a los jugadores, han hecho las convocatorias ellos".

El evento podrá seguirse en directo por los canales de TVC México mientras que, aquellos que no quieran perderse en España los partidos del Barça, podrán verlos a través del canal de Youtube de la ACB. No es sino una muestra más del interés de llevar el espectáculo al mayor número de aficionados globales.

"Yo creo que fuera de España tienen la percepción de que la Liga Endesa es la mejor nacional por detrás de la NBA, sin duda. Internacionalmente somos muy conocidos porque tenemos muchos jugadores muy buenos de muchas selecciones. Hay muchos jugadores que quieren venir a nuestra liga y que haciéndolo se dan a conocer internacionalmente porque se ve mucho. Por ello el compromiso que tenemos por llevarlo más allá es mayor", apunta.

Al margen de lo que suceda en la pista situada en el Arena Zonkeys, la cual albergará seis partidos en cada una de las tres jornadas, el torneo supone asimismo un excelente entorno para desarrollar iniciativas que dejen una huella en el aspecto social. Así, la entrada será gratuita pero se pide a todos los aficionados que acudan con un kilo de alimentos no perecederos destinados a la fundación "Tijuana Sin Hambre". Además, habrá una charla de "Actuamos contra el Bullying" destinada a los participantes en la Minicopa.

Es el primer paso de un proyecto con más recorrido: "El equipo mexicano mejor clasificado vendrá a España a pasar una semana, el año que viene se repetirá esto incluso con más equipos... ya se está notando que hay un interés mayor en este torneo y creemos que en el futuro esto va a llevar a tener más colaboraciones, a tener más cosas en Latinoamérica en general".

"Cada país tiene sus peculiaridades, unos tienen unas ligas más potentes y otros menos. Los más potentes han trabajado mejor las canteras. Con cada país sería diferente y el llegar a todos sería imposible. Estaríamos encantados con que otros países se decidieran a implantar este formato y nosotros colaboraríamos a que esto se pudiera implantar en otros países y hacer de la Minicopa un vehículo a través de cual la ACB se está conectando con el baloncesto de otros países para poder hacerlo crecer. Es un proyecto muy bonito y estamos en ello", destaca.

Lo que de momento no se contempla es llevar un partido oficial fuera de España: "Ahora mismo eso es muy complicado. El baloncesto está en progresión y afortunadamente tenemos un crecimiento continuo todos los años, pero nos queda muchísimo camino que recorrer. Quién sabe en un futuro, pero de momento no está en nuestros planes. ¿Nos gustaría? Dependiendo de cuáles sean las circunstancias, en qué punto estés. Hay una cantidad de variables ahora mismo que harían que eso pudiera incluso plantearse que no está en los planes". EFE

