La Fiscalía de Guatemala registra la sede de una ONG por supuesto abuso de menores

La Fiscalía de Guatemala ha anunciado este jueves que ha registrado la sede de una ONG internacional, sin que haya revelado el nombre de la misma, con motivo de una investigación "de carácter transnacional" sobre supuestas "vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca". El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el cuestionado Rafael Curruchiche, ha explicado que la operación ha incluido un registro, inspección y toma de evidencias "en seguimiento de una investigación" de "gran trascendencia", mientras que han solicitado apoyo al Ministerio Público de Texas. El objetivo de esta solicitud es "dar seguimiento a la denuncia y unir esfuerzos para abordar de manera integral esta investigación", ha aseverado Curruchiche a través de un vídeo compartido en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. "El Ministerio Público reitera su compromiso fuerte y firme de luchar por la niñez guatemalteca y no permitir bajo ninguna circunstancia que sus derechos sean vulnerados, pues no vamos a tolerar ninguna acción que vulnere nuestra niñez, porque los niños son lo más importante", ha concluido. La semana pasada cuando esta institución anunció la investigación por supuesto tráfico de niños de origen guatemalteco por la frontera sur de Estados Unidos, involucrando a varias ONG, entre ellas Save the Children, esta emitió un comunicado en el que indicaba que estaban "al tanto de los señalamientos que circulan relacionados al bienestar" de los menores migrantes y se desvinculaba de las acusaciones. "Tomamos con mucha responsabilidad los argumentos relacionados a la salvaguarda de la niñez y conducta indebida y contamos con mecanismos de investigación independientes para indagar a fondo. No tenemos evidencia que validen dichos señalamientos y seguimos trabajando arduamente para proporcionar ayuda humanitaria a la niñez y adolescencia migrantes y a sus familias bajo estrictas normas de protección y salvaguarda", indicaron. Asimismo, subrayaron que trabajan "para hacer del mundo un lugar más seguro para los niños, niñas y adolescentes", lo que "empieza por garantizar que nuestra propia organización sea segura para ellos y ellas". Por ello, manifestaron que exigen a sus equipos "altos estándares de integridad y conducta" y que están "profundamente comprometidos con nuestra rendición de cuentas a las comunidades en las que trabajamos". Save the Children opera en Guatemala desde 1976, brindando educación, salud y nutrición, protección a la niñez y adolescencia y apoyo humanitario a quienes más lo necesitan, incluyendo niñez migrante y sus familias que cruzan por la frontera sur de Guatemala, si bien remarcan que se limitan "estrictamente" a brindar asistencia humanitaria, no ha facilitar la salida del país a menores. Curruchiche está sancionado por decenas de países acusado de intentar socavar la democracia en Guatemala y obstaculizar la lucha anticorrupción. Estados Unidos y la Unión Europea no permiten su ingreso en sus respectivos territorios con motivo de estas sanciones.