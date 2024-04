La Casa Blanca resta credibilidad a la propuesta de Hamás sobre una tregua a cambio de un Estado palestino

La Casa Blanca ha restado credibilidad a la propuesta de un representante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), según el cual la milicia palestina estaría dispuesta a aceptar una tregua de cinco años o más a cambio de que se establezca un Estado palestino. "Absolutamente no. No va a haber un Estado palestino con Hamás al mando. Es una organización terrorista", ha señalado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa. En particular, la tregua incluiría "la retirada de las fuerzas de ocupación de todos los territorios de 1967", ha declarado Mahmud Mardawi, un alto cargo de Hamás, según informaciones recogidas por el diario 'Filastín'. Mardawi ha condicionado la liberación de rehenes al "compromiso" de Israel de retirar sus tropas de Gaza y excarcelar a los prisioneros palestinos y cualquier otra concesión por su parte a "la retirada completa, el regreso de los desplazados al norte y la reconstrucción (de la Franja)". Asimismo, el portavoz estadounidense ha acusado a Hamás de querer "mover los postes de la portería". "Podrían poner fin a la guerra ahora, y si realmente creyeran en un Estado para el pueblo palestino, no habrían violado el alto el fuego que estaba en vigor el 6 de octubre, habrían depuesto las armas, habrían dejado marchar a los rehenes". Además, ha reiterado el apoyo de Estados Unidos a la solución de dos Estados: "Han oído al presidente (Joe Biden) hablar mucho de eso. Pero tiene que hacerse a través de negociaciones directas entre las partes: Israel y la Autoridad Palestina".