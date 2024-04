Kenia condena la detención de dos trabajadores de la aerolínea estatal en el aeropuerto de Kinshasa

El Gobierno de Kenia ha condenado este viernes la detención de dos trabajadores de la aerolínea estatal Kenya Airways en el aeropuerto de Kinshasa por parte de la Inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo (RDC). "Kenia se opone enormemente al arresto y detención de sus nacionales, que realizan actividades comerciales legalmente en República Democrática del Congo", ha indicado el secretario general del Ministerio de Exteriores keniano, Korir Sing'Oei, en un mensaje publicado en la red social X. Asimismo, ha explicado que su Embajada en Kinshasa trabaja "activamente" en esta cuestión, por lo que actualizarán la información en cuanto haya nuevos avances al respecto. "El Gobierno reafirma su compromiso de proteger a nuestros nacionales que trabajan en el extranjero", ha añadido. Kenya Airways ha denunciado a primera hora de la mañana en un comunicado que los teléfonos de los dos trabajadores, detenidos el pasado 19 de abril, fueron "confiscados" y ambos han permanecido incomunicados. "El 23 de abril de 2024, funcionarios de la Embajada de Kenia y algunos miembros del personal de Kenya Airways pudieron visitarles, pero sólo por unos minutos", ha agregado. La aerolínea ha dicho que las autoridades congoleñas alegaron que ambos trabajadores no contaba con la documentación necesaria para transportar una carga "valiosa" en uno de sus vuelos. En este sentido, la compañía ha informado de que dicho embalaje --del que no da más información-- "no fue aceptado" debido precisamente a la falta de documentos. Kenya Airlines presentó una solicitud el miércoles ante la Justicia para liberar a sus dos trabajadores, tras lo que los tribunales accedieron un día después a permitir su liberación. La aerolínea ha denunciado en su comunicado que pese a las órdenes judiciales, sus trabajadores siguen "incomunicados y recluidos en una instalación de Inteligencia militar pese a ser civiles".