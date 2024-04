Julián Muñoz recibe la visita de uno de sus grandes examores en plena lucha contra el cáncer

Julián Muñoz continúa con su día a día tras confesar hace varias semanas, después de que se encendiesen las alarmas por su ingreso hospitalario a causa de un drástico empeoramiento en su salud, que tiene un "cáncer galopante". Una enfermedad que sobrelleva con una sonrisa, buen ánimo y el apoyo incondicional tanto de sus hijas y sus nietos, como de su exmujer Mayte Zaldívar, con la que mantiene una maravillosa relación -tanto es así que incluso le cocina diariamente- que han demostrado presumiendo de su unión en estos durísimos momentos. A pesar de su deterioro físico, ya que ha perdido muchísimo peso y camina con dificultad, Julián no renuncia a dar paseos frente al mar, y en varias ocasiones le hemos visto tanto con su exmujer como con el resto de su familia, una piña a su alrededor y un chute de energía en su lucha contra el cáncer. En esta ocasión ha estado acompañado por una persona muy especial, uno de sus grandes examores. Y no, no es Isabel Pantoja aunque nos hubiese encantado. Hablamos de Karina Pau, la mujer que sustituyó a la tonadillera en el corazón del exalcalde de Marbella. Con la criadora de caballos mantuvo una relación entre 2009 y 2016 y, aunque su historia de amor no funcionó, ambos han logrado mantener una amistad que ha quedado de manifiesto con la visita que la gibraltareña ha hecho a Julián en plena batalla contra su enfermedad. Ambos han disfrutado de un cómplice paseo agarrados del brazo por el paseo marítimo de Marbella y el ex de Pantoja ha querido destacar lo importante que es Karina para él en estos momentos: "Tenemos una amistad... Es intangible. Es una amistad de muchos años. Bueno, ya sabéis que fuimos pareja, pero la amistad perdura y va a perdurar siempre" ha confesado. Tan arropado está por su exnovia, por su exmujer Mayte y por el resto de su familia que Julián no ha dudado en bromear con que tan bien le tratan que "dan ganas de ponerse bueno".