Judd al conocer la sentencia de Weinstein: "esto es lo que es ser una mujer en EEUU"

Nueva York, 26 abr (EFE).- Ashley Judd, una de las actrices que denunció por acoso sexual al productor Harvey Weintein e inspiró el movimiento #MeToo ("yo también") en EE.UU., tachó de "traición institucional" la anulación este jueves de la condena contra el cineasta por parte de un tribunal de Nueva York.

"Esto es lo que es ser una mujer en Estados Unidos, vivir con el derecho de los hombres a tener nuestros cuerpos", dijo la actriz en unas declaraciones en Nueva York recogidas por Entertainment Weekly.

Las declaraciones se produjeron tras conocerse que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anulaba la condena contra el productor por errores en el proceso judicial de 2020, que le supuso una condena de 23 años de cárcel y que significó el nacimiento del movimiento #MeToo.

El fallo propone además la celebración de un nuevo juicio contra Weinstein, de 72 años, condenado por delitos relacionados con abusos sexuales, aunque la anulación no significa en principio su excarcelación, sino su posible traslado a California para cumplir una segunda sentencia.

"Cuando las sobrevivientes cuentan sus historias, están ejerciendo una poderosa forma de liderazgo que incita a otros a unirse en una acción compartida que cataliza el cambio", explicó Judd, de 56 años, según la revista.

"Entendemos que el liderazgo es ejercer principios y valores frente a la incertidumbre, y eso es lo que hacemos las líderes y las sobrevivientes. Esto, hoy, es un acto de traición institucional, y nuestras instituciones traicionan a la supervivientes de violencia sexual masculina", reiteró.

"Tenemos mucho que ofrecer. Necesitamos poder contribuir sin miedo, sin terror, sin violencia, sin que nuestras voces sean silenciadas", agregó.

Judd presentó su demanda contra Weinstein en abril de 2018. Según relató, Weinstein intentó sobrepasarse durante un encuentro de negocios que tuvo lugar en un hotel de Beverly Hills (California) entre finales de 1996 y principios de 1997.

La actriz se negó y Weinstein comenzó presuntamente una campaña de difamación contra ella en Hollywood para impedir que tuviera acceso a papeles importantes en, por ejemplo, las películas de "The Lord of the Rings" que dirigió Peter Jackson.

El caso se convirtió en un estandarte del movimiento feminista #MeToo y animó a decenas de artistas a hablar sobre los abusos del magnate, entre ellas actrices consagradas como Uma Thurman, Angelina Jolie y Salma Hayek. EFE

int-rml/ar