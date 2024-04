José Luis Martínez-Almeida vuelve a bailar un chotis como en su boda con Teresa Urquijo

El chotis que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo eligieron para su primer baile como marido y mujer en su boda el pasado 6 de abril, se convirtió en viral en pocos minutos. Demostrando su amor por la ciudad de la que es alcalde, el político no dudó en rendir homenaje a Madrid bailando con su flamante esposa el baile más castizo de la capital. Y aunque las críticas y los memes han sido numerosos, Martínez-Almeida ha demostrado su sentido del humor y su buen carácter marcándose otro chotis durante la presentación de la programación de las fiestas de San Isidro. "Me plantearon ser profesor (de un taller de chotis que se celebrará estos días), me plantearon incluso ser yo el que diera alguna clase de chotis, pero en mi natural modestia he declinado tal ofrecimiento y lo que sí animar a todos los madrileños es a que bailar el chotis no basta con el entusiasmo, por experiencia propia, no basta con el entusiasmo, uno puede estar muy entusiasmado, a uno le puede encantar el chotis, pero si uno tiene que bailar el chotis conviene también tener algún tipo de fundamento técnico por rudimentario que pueda parecernos y por eso yo animo a todos los madrileños, a los que les gusta el chotis y les entusiasma el chotis como yo, aunque con el entusiasmo no vale que acudan a ese taller de chotis" ha afirmado con una gran sonrisa, haciendo mención a que el "entusiasmo" que mostró en su boda no fue quizás suficiente. Algo que no le ha importado en absoluto para reeditar su baile nupcial con una chulapa, dejando claro que la de su boda no será la única vez que le veamos bailando un chotis. El momento, ¡a continuación!