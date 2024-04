Jonatan Giráldez: "La final del año pasado fue un reto más difícil"

El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, comentó que intentar remontar el 0-1 de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina será complicado pero para nada el reto más difícil para este grupo, que el año pasado ya superó al Chelsea en 'semis' y ganó en Stamford Bridge y que, en la final, tuvo que remontar dos goles para proclamarse campeonas en Eindhoven. "No creo que sea el más difícil, el año pasado tuvimos un reto muy difícil en la final de la 'Champions' al remontar dos goles. Mañana debemos merecer ganar el partido, pero diría que no es el reto más difícil que hemos tenido", manifestó en rueda de prensa. Eso sí, es consciente que enfrente tendrán a un Chelsea que es un rival "difícil" al que respetan mucho. Quizña más tras el 0-1 de la ida en el Estadi Olímpic Lluís Companys. "La final de la Champions del año pasado fue un contexto muy difícil, es cierto que el nivel del equipo contrario es muy alto. Lo daremos todo", recalcó. Sobre el duelo de ida, pese a que sus jugadoras no pudieron lucir su fútbol habitual y no pudieron poner a prueba a la portera del Chelsea, cree que fue un partido "muy igualado". "Debemos crear más ocasiones, ellas hicieron un buen partido defensivo", reconoció. Para Giráldez, ahora todo es importante, también preparar unos posibles penaltis, algo que hacen en toda la temporada. "Tienes que estar fuerte a nivel mental para superar adversidades. Cuando las cosas van bien todo es más fácil que todo vaya saliendo. En las situaciones malas debes demostrar que estás capacitado para revertir esos momentos", aseguró. "En los partidos que hemos jugado contra el Chelsea siempre ha sido así. Darnos la iniciativa a nosotras. Somos un equipo que solemos tener más ocasiones que el rival", apuntó, en este sentido, sobre qué tipo de partido esperan en Stamford Bridge, donde en 'semis' del año pasado ganaron 0-1. Preguntado por su salida del club a final de temporada, negó estar pensando en ello. "Soy un privilegiado por entrenar a estas jugadoras. Es un sueño poder dirigir a este equipo, por eso quiero disfrutar cada día como si fuese el último e intento no pensar en el más allá", valoró.