Grecia recalca que no entregará a Ucrania sistemas de defensa antiaérea Patriot o S-300

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha recalcado que Atenas no entregará a Ucrania sistemas de defensa antiaérea Patriot o S-300 en el marco de la invasión rusa, en medio de las presiones de la OTAN y la Unión Europea (UE) para aumentar el envío de ayuda militar a Kiev. "Grecia no va a enviar S-300 o Patriot a Ucrania", ha dicho Mitsotakis en una entrevista concedida a la cadena de televisión Skai TV, en la que ha confirmado en que esta petición ha sido formulada a Atenas. "Grecia no va a enviarlos a Ucrania", ha reiterado. Así, ha manifestado que "Grecia a apoyado a Ucrania de varias formas, con material defensivo". "Sin embargo, hemos dicho desde el principio que no vamos a entregar sistemas de armas que son fundamentales para nuestras capacidades disuasorias", ha argumentado, según ha recogido el diario 'Ta Nea'. "Tenemos un excedente de material que podemos dar a Ucrania. Lo hemos hecho y creo que es lo correcto. Mientras sigamos encontrando este material, seguiremos haciéndolo", ha señalado Mitsotakis, quien ha incidido en que "los citados sistemas de defensa aérea son clave para la protección del espacio aéreo griego y no serán enviados a Ucrania". El portavoz del Gobierno griego, Pavlos Marinakis, indicó el lunes que Atenas no adoptará ninguna medida que pueda "ni remotamente" poner en riesgo su propia seguridad, en pleno debate dentro de la UE sobre el suministro de sistemas de defensa antiaérea Patriot y las posibles presiones a países como Grecia o España.